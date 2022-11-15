«Без трусиков»: Анастасия Волочкова ошарашила поклонников знаменитым шпагатом

Балерина призналась, что еще не садилась на шпагат в такой неординарной обстановке. Фото: социальные сети

Анастасия Волочкова вновь взбудоражила поклонников своим знаменитым шпагатом. Известная балерина два дня гостила в Екатеринбурге. За это время она успела засветиться в свадебном платье на эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова, провести встречу и автограф-сессию с поклонниками и дать эксклюзивное интервью «КП-Екатеринбург».

Не обошелся визит Волочковой и без знаменитого шпагата. Его балерина исполнила во время отдыха в банном комплексе.

- Без моего грациозного шпагата, по многочисленным просьбам, не обошлось. Он был исполнен в этот раз над горячим чаном, подогретом на открытом огне. А вы когда-нибудь садились на шпагат в неординарной обстановке, - подписала фото Волочкова.

В интервью «КП-Екатеринбург» Анастасия Волочкова ответила на слухи о новом романе, рассказала, почему простила, предавшего ее миллиардера Сулеймана Керимова и как чувствует себя тяжелобольной Вячеслав Зайцев, с которым она недавно виделась на его Неделе моды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не новый любовник»: Анастасия Волочкова раскрыла все карты о романе с молодым ухажером. Анастасия Волочкова ответила на слухи о романе с молодым ухажером (подробнее)

Анастасия Волочкова раскрыла неожиданную правду о тяжелобольном Вячеславе Зайцеве. Страдающий от тяжелой болезни историк моды стал чаще выходить в свет (подробнее)

Анастасия Волочкова в образе невесты произвела фурор на Неделе моды в Екатеринбурге. Балерина приняла участие в эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова (подробнее)

«Я же еще ничего не сделала»: Анастасию Волочкову растрогали на Неделе моды в Екатеринбурге. Анастасия Волочкова похвасталась теплым приемом на Неделе моды в Екатеринбурге (подробнее)