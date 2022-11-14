Анастасия Волочкова раскрыла неожиданную правду о тяжелобольном Вячеславе Зайцеве

Историк моды страдает от болезни Паркинсона Фото: Иван МАКЕЕВ

84-летний историк моды Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркинсона, но в последнее время снова стал выходить в свет.

8 ноября в Москве прошла Неделя моды Вячеслава Зайцева, на которой он выступил в качестве члена жюри. Фотографиями с известным модельером поделилась Анастасия Волочкова. Появление историка моды на публике вызвало всплеск беспокойства со стороны поклонников, мол, для модельера такие рауты – одно мучение.

Однако в беседе с «КП-Екатеринбург» Анастасия Волочкова раскрыла правду о состоянии Вячеслава Зайцева.

- Конечно, после инсульта Вячеслав Зайцев чувствует себя не так, как прежде. Но выглядел он хорошо, был в сознании и такой же дружелюбный как всегда. На Неделе моды его сопровождали его помощники. Вместе с ними он вышел немного раньше, чем завершилось мероприятие, - рассказывает балерина.

Анастасия Волочкова побывала на Неделе моды Вячеслава Зайцева. Фото: социальные сети

Анастасия Волочкова уверяет, что подобные мероприятия идут модельеру на пользу.

- Он не может без индустрии, которой посвятил всего себя. Для любого творческого человека после любого недуга, после любой болезни выход на сцену и возможность заниматься тем делом, тем призванием, которому посвятил себя человек – это большая радость, - говорит Волочкова.

По словам балерины, Вячеслав Зайцев очень тяжело переживает конфликт с сыном.

- С сыном у Вячеслава очень сложная ситуация. Там были серьезные судебные процессы. Я не понимаю, как Егор мог пойти против отца. Я, конечно, на стороне Вячеслава. Знаю, как сильно он это переживал, потому что переживать предательство своего ребенка – очень тяжело.

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