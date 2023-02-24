Питомца накормили угощением. Фото: скриншот из видео Екатеринбургского зоопарка

В екатеринбургском зоопарке после спячки пробудился гималайский медведь. Животное по имени Гай проснулся первым. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Медведь живет в Екатеринбурге с 1993 года. Животное такого вида можно встретить в Уссурийском крае. И питается Гай в основном растительной пищей, реже мясом.

- Для поощрения выхода «в народ» Гаю было предложено специальное угощение и даже торт из творога с ягодами, - рассказали в зоопарке.

Нюх медведя превосходит способности собак. Также Гай обладает отличным слухом. Его можно назвать скалолазом, поскольку зачастую он обитает не на земле. Подвид дальневосточного гималайского медведя занесен в Красную книгу России.

Ранее, в начале февраля, в екатеринбургском зоопарке появился новый житель. Каракала Хьюго привезли в октябре 2022 года, но посмотреть на него посетители не могли. Сначала он месяц находился на карантине, а потом, привыкая к новой обстановке, прятался от людских глаз.