Каракалу Хьюго пять лет Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В зоопарке Екатеринбурга появился новый питомец. Каракала Хьюго привезли в октябре 2022 года, но посмотреть на него посетители не могли. Сначала он месяц находился на карантине, а потом, привыкая к новой обстановке, прятался от людских глаз.

- Сейчас Хьюго полностью обжился и регулярно прогуливается по своей комнате и занимается с предложенными игрушками, - рассказывают в пресс-службе зоопарка. Хьюго очень любопытный и игривый. В вольере у него есть деревья, незаметное укрытие и огромное колесо, в котором он любит бегать.

За время, проведенное в зоопарке Екатеринбурга, каракал привык к некоторым сотрудникам и любит общаться с ними. Кушать новый питомец предпочитает курицу, но и не против рыбы, говядины на кости, субпродуктов и яиц, которыми его кормят.

Сотрудники зоопарка отмечают, что котик очень чистоплотен - в туалет новый питомец ходит в специальный лоток.

Каракал Хьюго достаточно молод, ему пять полных лет. При содержании в неволе представители этого вида доживают до 15-20 лет, в дикой природе погибают раньше.

В четверг, 9 февраля, в 15:00 в зоопарк Екатеринбурга приглашает горожан полюбоваться на Хьюго во время показательного кормления.

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