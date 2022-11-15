В Екатеринбургском зоопарке у двупалых ленивцев родился сын

Малышу еще не дали имя Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Екатеринбургском зоопарке у двупалых ленивцев Боя и Ляли родился сын. Малышу уже исполнилось три месяца, но он пока все время проводит, прячась в длинной шерсти мамы. Отходить от нее он начнет только через полгода.

Бой и Ляля стали родителями не впервые. В зоопарке отмечают, что самка ленивцев - очень заботливая мама и всегда всячески оберегает и опекает свое потомство.

- Ленивцы приехали в Екатеринбург из Южной Америки в 2008 году и с 2014 года регулярно радуют нас приплодом, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Мама Ляля заботится о малыше Фото: Екатеринбургский зоопарк

Напомним, в 2020 году мы писали, что у семьи двупалых ленивцев Боя и Ляли появилась на свет дочка. Тогда они стали родителями в пятый раз - и в пятый раз родилась девочка.

Бой и Ляля - единственная пара в России, в которой регулярно появляется потомство. Всех рожденных ранее подросших малышей сотрудники зоопарка передали коллегам - в зоопарки Челябинска, Калининграда, Новосибирска и Ижевска.

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