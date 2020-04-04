«Мама Ляля в семье - за главную»: в Екатеринбургском зоопарке у пары двупалых ленивцев появилась дочка

В Екатеринбургском зоопарке радостное событие: у семьи двупалых ленивцев Боя и Ляли появилась на свет дочка. И родителями они стали уже в пятый раз - и в пятый раз родилась девочка. Кстати, двупалые ленивцы - очень редкий и малоизученный вид, в российских зоопарках их единицы.

А Бой и Ляля - единственная пара в России, в которой регулярно появляется потомство. В Екатеринбургском зоопарке они живут с 2006 года, а активно размножаться стали с 2015 года - каждые год-полтора. Всех сестричек новорожденной сотрудники зоопарка передали в добрые руки коллег - в Челябинск, Калининград, Новосибирск и Ижевск.

- Примерно полгода новорожденная малышка будет вместе с мамой, висеть у нее на груди. И через шерсть матери ее практически не видно, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе зоопарка. - Взрослея, она начнет потихоньку отползать на соседние ветки и возвращаться обратно. И так до тех пор, пока, наконец, не окрепнет и не станет самостоятельной.

Довольный папа Бой. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Живет семья в общем вольере «Амазонка» вместе с кенгуру Хагена и обезьяной Эдипов тамарин, но у родителей есть своя, огороженная территория - с ветками деревьев и отдельным ярусом. Питание, кстати, у ленивцев необычное. Пока малышка маленькая, она, в основном, пьет материнское молоко, однако, подрастая, начинает пробовать различные листья, специально заготовленные веники акации, ивы, малины, осины, а также авокадо, зеленый виноград «киш-миш» и даже вареную курицу.

- В вопросах воспитания подрастающего поколения родители проявляют толерантность. Любят уединение и неторопливые прогулки вечерами по веткам деревьев. Не откажутся принять утренний «душ» около увлажнителя воздуха и обожают доставку завтрака, обеда и ужина прямо к любимому месту отдыха - дуплу дерева и подвесной полочке, - рассказали в зоопарке. - Ляля в семье - за главную. Она очень заботливая мама. Оберегает дочь, скрывая её от посторонних глаз. Кормит питательным молоком по первому требованию.

Мама Ляля с малышкой. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Пока что новорожденная малышка не отходит от матери и очень много спит. Но день за днем в ней просыпается интерес к окружающему миру, в том числе и к сладостям, которые сотрудники зоопарка скармливают каждому члену семьи по отдельности. А уже через полгода, когда малышка совсем вырастет, ее познакомят с соседями по вольеру.

Кстати, Екатеринбургский зоопарк до сих пор никак не назвали малышку, поэтому сотрудники решили устроить конкурс. Варианты имени можно отправить на их почту: pr@ekazoo.ru. Победителю подарят входной билет в зоопарк.