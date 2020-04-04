2020-04-04T14:41:58+03:00
Общество

«Мама Ляля в семье - за главную»: в Екатеринбургском зоопарке у пары двупалых ленивцев появилась дочка

Сотрудники объявили конкурс на лучшее имя для новорожденной
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мама Ляля с новорожденной малышкой. Фото: Екатеринбургский зоопаркМама Ляля с новорожденной малышкой. Фото: Екатеринбургский зоопарк
Изменить размер текста:

В Екатеринбургском зоопарке радостное событие: у семьи двупалых ленивцев Боя и Ляли появилась на свет дочка. И родителями они стали уже в пятый раз - и в пятый раз родилась девочка. Кстати, двупалые ленивцы - очень редкий и малоизученный вид, в российских зоопарках их единицы.

А Бой и Ляля - единственная пара в России, в которой регулярно появляется потомство. В Екатеринбургском зоопарке они живут с 2006 года, а активно размножаться стали с 2015 года - каждые год-полтора. Всех сестричек новорожденной сотрудники зоопарка передали в добрые руки коллег - в Челябинск, Калининград, Новосибирск и Ижевск.

- Примерно полгода новорожденная малышка будет вместе с мамой, висеть у нее на груди. И через шерсть матери ее практически не видно, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе зоопарка. - Взрослея, она начнет потихоньку отползать на соседние ветки и возвращаться обратно. И так до тех пор, пока, наконец, не окрепнет и не станет самостоятельной.

Довольный папа Бой. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Довольный папа Бой. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Живет семья в общем вольере «Амазонка» вместе с кенгуру Хагена и обезьяной Эдипов тамарин, но у родителей есть своя, огороженная территория - с ветками деревьев и отдельным ярусом. Питание, кстати, у ленивцев необычное. Пока малышка маленькая, она, в основном, пьет материнское молоко, однако, подрастая, начинает пробовать различные листья, специально заготовленные веники акации, ивы, малины, осины, а также авокадо, зеленый виноград «киш-миш» и даже вареную курицу.

- В вопросах воспитания подрастающего поколения родители проявляют толерантность. Любят уединение и неторопливые прогулки вечерами по веткам деревьев. Не откажутся принять утренний «душ» около увлажнителя воздуха и обожают доставку завтрака, обеда и ужина прямо к любимому месту отдыха - дуплу дерева и подвесной полочке, - рассказали в зоопарке. - Ляля в семье - за главную. Она очень заботливая мама. Оберегает дочь, скрывая её от посторонних глаз. Кормит питательным молоком по первому требованию.

Мама Ляля с малышкой. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Мама Ляля с малышкой. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Пока что новорожденная малышка не отходит от матери и очень много спит. Но день за днем в ней просыпается интерес к окружающему миру, в том числе и к сладостям, которые сотрудники зоопарка скармливают каждому члену семьи по отдельности. А уже через полгода, когда малышка совсем вырастет, ее познакомят с соседями по вольеру.

Кстати, Екатеринбургский зоопарк до сих пор никак не назвали малышку, поэтому сотрудники решили устроить конкурс. Варианты имени можно отправить на их почту: pr@ekazoo.ru. Победителю подарят входной билет в зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Под Екатеринбургом поймали разбойника, который ограбил офис фонда на 31 тысячу
Еще два уральца вылечились от коронавируса
В Свердловской области - еще один заболевший коронавирусом
За сутки на Урале исследовали 1600 проб на коронавирус
«Обращайтесь в посольство за помощью»: екатеринбуржцы застряли в Индии из-за коронавируса
Проверьте проводку и почистите печи: свердловские спасатели рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону
Сбегает не первый раз: в Екатеринбурге ищут школьника в штанах с желтыми полосами
В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего Ивана Болдырева
Уральские заключенные подключились к борьбе против коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости на 4 апреля
Сотрудники екатеринбургского аэропорта ежедневно получают 900 средств индивидуальной защиты
В Полевском суд избрал меру пресечения брату юмориста Александра Незлобина
Отмечали рождение дочери: в Ревде сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя и его товарища
В Свердловской области начнут выпускать тест-системы на коронавирус
Екатеринбуржцы показали, как их животные живут на режиме самоизоляции
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: когда откроют шиномонтажки
В Свердловскую область привезли крупную партию средств защиты
«Комсомольская правда» заходит в торговые сети Екатеринбурга