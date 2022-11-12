В Ревде двое детей провалились под лед

Спасатели добрались до пострадавших ползком при помощи ручных пожарных лестниц. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Ревде утром 12 ноября двое детей провалились под лед. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Прибыв на место происшествия спасатели установили, что один ребенок самостоятельно выбрался на берег, еще один ребенок, вместе с двумя мужчинами, которые попытались помочь выбраться детям, находятся в воде, - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС добрались до пострадавших ползком при помощи ручных пожарных лестниц, распределяя вес по большой площади. Ребенка и двух мужчин удалось эвакуировать на берег. Это заняло пять минут. В спасательной операции участвовали пять человек и одна спецмашина.

Спасатели напоминают свердловчанам, что не нужно выходить на неокрепший лед. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели напоминают свердловчанам, что не нужно выходить на неокрепший лед. Необходимо быть осторожными, не подвергать опасности свою жизнь и жизнь близких. В МЧС призвали уральцев обращать внимание на аншлаги, установленные на водоемах.

Ранее, 12 апреля 2022 года, в Екатеринбурге мужчина провалился под лед на городском пруду. К счастью, мужчина сумел ухватиться за ледяной край, и его не унесло течение. На место прибыли спасатели. Они уложили на тонкий лед специальный спинальный щит, чтобы добраться до пострадавшего.

Один из сотрудников МЧС, подобравшись к утопающему, бросил ему спасательный круг на веревке. Мужчина схватился за него, после чего ему помогли вернуться на берег. На суше его уже ждала бригада скорой помощи.