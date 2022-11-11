Лыжные базы Екатеринбурга в сезон 2022-2023

В зимний сезон екатеринбуржцы стараются активно проводить время, занимаясь спортом на свежем воздухе всей семьей. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В зимний сезон хочется покататься на лыжах, но не всегда есть время, чтобы выехать на большой горнолыжный сезон. Да и начинающие лыжники предпочитают "поднатореть" в спорте на легких трассах. Для тех, кто ищет, где покататься на лыжах в Екатеринбурге, мы подготовили список лыжных баз, работающий в сезон 2022-2023.

Лыжные базы Екатеринбурга 2022-2023

Где покататься на лыжах на Уктусе в Чкаловском районе

Открывает подборку самый серьезные комплекс города «Уктус». Искусственный снег на трассы здесь наносят с начала ноября. Они начнут работу с 18 ноября, но все будет зависеть от погоды.

На базу горнолыжного комплекса есть спортивная школа для детей, где заниматься можно всю зиму. Для всех желающих здесь есть аренда лыж в Екатеринбурге.

Цена:

Прокат лыж с экипировкой для взрослых в Екатеринбурге – 690 рублей в час.

Прокат лыж с экипировкой для детей в Екатеринбурге – 550 рублей в час.

Прокат сноубордов в Екатеринбурге – 490 рублей в час

Прокат тюбингов «ватрушек» в Екатеринбурге – от 350 рублей

Инструктор по лыжам в Екатеринбурге – 1300 рублей в час

Адрес:

Екатеринбург, ул. Зимняя, 27

Телефон:

+7 (343) 363-00-70

Где покататься на лыжах на Уктусе в Чкаловском районе

На лыжной базе «Динамо» есть прокат лыж и тюбингов в Екатеринбурге. Построено три трассы для классики на 2,3 и 5 километров. Трасс для конькового хода нет.

Есть возможность снять беседку для компании в Екатеринбурге, арендовать мангал, так что выходные можно провести не только по-спортивному, но и по-семейному, общаясь с друзьями и родными на свежем воздухе, угощаясь шашлыками.

Цена:

Прокат беговых лыж в Екатеринбурге – 150 рублей в час.

Адрес:

Екатеринбург, ул. Караванная, 2

Телефон:

+7 922 179 00 71

Где покататься на лыжах на Уктусе в Чкаловском районе

«Нижнеисетский» спортивный комплекс был открыт после капитального ремонта в 2020 году. Он включает в себя трассы и трамплины для прыжков на лыжах. На базе часто проходят городские и областные соревнования по прыжкам с трамплина, лыжным гонкам, горнолыжному спорту.

Для любителей спорта работает прокат оборудования. Также здесь можно отремонтировать свои лыжи, почистить их, просмолить.

Цена:

Прокат лыж с экипировкой взрослые в Екатеринбурге – 250 рублей в час

Прокат лыж с экипировкой детские в Екатеринбурге – 200 рублей в час.

Адрес:

Екатеринбург, ул. Стахановская, 2

Телефон:

+7 (343) 217 34 08, +7 (343) 217 23 96

Где покататься на лыжах на Уктусе в Чкаловском районе

На Уктусе есть еще одна лыжная база, она расположена на улице Прониной. На базе работает детско-юношеская спортивная школа «Родонит».

Для любителей спорта организовано несколько трасс в черте парка «Уктусские горы». Также здесь проходят лыжные забеги. Работает прокат беговых лыж и тюбингов.

Цена:

Прокат лыж беговых в Екатеринбурге – 200 рублей в час

Адрес:

Екатеринбург, ул. Прониной, 35

Телефон:

+7 (343) 256 73 19

Где покататься на лыжах на Семи ключах в Железнодорожном районе

Парк семейного отдыха «Семь ключей» популярен среди горожан в любой сезон. Летом здесь можно взять в прокат велосипеды, а зимой – тюбинги и лыжи.

Прокатный пункт работает с 10:00 до 19:00 каждый день, открывается «в сезон».

Цена:

Прокат лыж с экипировкой в Екатеринбурге – от 150 до 350 рублей (2 часа)

Прокат тюбингов «ватрушек» в Екатеринбурге – от 200 до 350 рублей в час

Адрес:

Екатеринбург, ул. Решетская, 63

Телефон:

+7(922)037-30-60

Где покататься на лыжах на Эльмаше

Большой спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» востребован у детей и взрослых в Екатеринбурге. На базе комплекса работают детские спортивные секции, зимой для всех желающих работают каток и лыжная база. Работает буфет.

На базе хранятся 700 пар лыж и мини-лыжи. Предоставляются услуги по ремонту и установке лыжных креплений, просмолке лыж.

Покататься можно по четырем трассам: на 2, 3, 5, 10 км. Пункт работает с 9:00 до 20:00.

Цена:

Прокат лыж взрослые деревянные и пластиковые в Екатеринбурге – 250 и 350 рублей (2 часа)

Прокат лыж детские деревянные и пластиковые в Екатеринбурге – 200 и 250 рублей (2 часа)

Прокат лыжных палок в Екатеринбурге – 100 рублей в час

Адрес:

Екатеринбург, ул. Краснофлотцец, 48Н

Телефон:

8 (343) 216-00-12

Где покататься на лыжах на Шарташе в Кировском районе

Взять лыжи, чтобы прокататься вокруг озера Шарташ, можно на лыжной базе Кировского района. Лыжные трассы для классики и конькового хода прокладывают по озеру. Под «Лыжню России» обычно выделяют 2-километровую трассу, для ГТО – 3-километровую. Они же доступны для всех желающих во время работы пункты проката зимнего оборудованиям.

Цена:

Прокат лыж с экипировкой пластиковые в Екатеринбурге – 200 рублей в час

Адрес:

Екатеринбург, ул. Отдыха, 111

Телефон:

+7 (343) 213 89 85