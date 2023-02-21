Экономика приветствует цифровое решение: госорганизации и бизнес внедряют электронный документооборот

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О том, как организовать внедрение ЭДО, чтобы избежать ошибок, не потерять темп работы и преодолеть сопротивление давно работающих сотрудников, рассказал специалист по внедрению высокотехнологичных проектов, профессионал в области проектного менеджмента, эксперт, входящий в ТОП 30 диджитал-экспертов России*, Владимир Осипов.

– Для начала надо определиться, какую функцию предприятие хочет автоматизировать: внутренний документооборот, обмен документами с контрагентами или передачу данных в госорганы.

Внутренний электронный документооборот для крупной компании так же важен, как и внешний. Служебные записки, приказы, распоряжения, регламенты и прочие документы в бумажном варианте требуют место для хранения, теряются, отвлекают сотрудников на процесс сопровождение бумаг. Сервис электронного документооборота облегчит функционал сотрудников и избавит компанию от издержек на бумагу, картриджи, организацию хранения. Технология также сможет помочь выстроить процесс создания, передачи, учета, контроля внутренних документов.

Сервис внутреннего ЭДО широко распространен на рынке в виде коробочных решений. Если у предприятия есть значительная специфика в процессах, то программное обеспечение может разработать команда IT-специалистов. В любом случае, важен проектный подход к решению этой задачи. Разработчикам нужны четкие задачи: как происходит формирование, регистрация, изменение документов, перемещение из одного подразделения в другое, контроль времени согласования, исполнения, быстрый поиск, группировка документов. Чтобы система заработала, нужно разработать и описать правила работы с электронными документами и провести качественное обучение персонала.

Другой вид ЭДО – это обмен документами с государственными структурами. Госорганы активно внедряют электронный документооборот, и с каждым годом все больше отраслей бизнеса обязаны переходить на ЭДО в соответствии с законодательством. Сейчас уже стало привычным передавать налоговую отчетность в электронном виде. Бухучет освоил систему ЭДО несколько лет назад.

Добавлю, что не только налоговая и финансовая отчетность перешла на ЭДО, но и документооборот по госзакупкам, а также маркировка некоторых групп товаров. Кадровый документооборот, грузоперевозки, медицинские документы в скором времени будут полностью оцифрованы. Для успешной интеграции в государственные веб-сервисы понадобится обновление информационной системы предприятия до конфигурации, которая имеет возможность работать с ЭДО.

- Если компания решила внедрить ЭДО с контрагентами, то на что надо обратить внимание, чтобы инструмент оправдал ожидания, был экономически выгодным и понятным в использовании?

- Как любой проект, внедрение ЭДО с контрагентами требует понимания цели и представления о результате, к которому компания идет. Бизнес ждет от ЭДО скорость проведения сделок, экономию затрат на процесс печати на бумаге.

На рынке множество операторов ЭДО. Кого выбрать – зависит от задач компании. Я не поддерживаю вечный спор на тему, что лучше – коробочное решение или индивидуальная платформа. Если у организации сложная структура, то может потребоваться индивидуальная разработка. Коробочное решение адаптируется под каждого клиента с помощью предусмотренных настроек ПО. Тот и другой подход жизнеспособен при правильном понимании целей и задач компании. В ходе проекта, в первую очередь, необходимо организовать рабочую группу, состоящую из представителей заказчика и разработчика.

Чтобы корректно посчитать бюджет проекта, нужно учитывать не только стоимость ПО, лицензий ЭЦП, но и стоимость обновления ПО, работу IT-отдела, время сотрудников.

- В вашей практике есть кейс внедрения электронного документооборота с поставщиками одного крупного банка. Расскажите подробнее об этом кейсе?

- С 2017-го по 2019 год я руководил проектом в одном из крупнейших банков страны. Задачей проекта была централизация функции взаимодействия, переход на ЭДО и создание единого центра по работе с поставщиками: планирование, обработка заказов, проведение оплаты и другие процессы.

Крупные проекты предполагают большое количество участников. Поэтому важным этапом является процесс планирования. После построения экономической модели проекта, оценки объема ресурсов, сроков и бюджета был спроектирован план действий. Базовое решение было разработано по классической методике и произведен пилотный запуск. На этом этапе нам удалось автоматизировать около 60% документооборота.

Для достижения максимального результата второй этап проекта был выстроен по методике Agile. Это давало возможность гибко внедрять уникальные решения в короткие сроки. Инновационный характер проекта и оперативная обратная связь стимулировали появление новых идей, уточнений и предложений от участников и проектной команды. Каждые 2 недели мы предоставляли заказчику результаты разработки, получали обратную связь, принимали в работу замечания и предложения. Каждый новый спринт создавал ценность для пользователя, приближая его к готовому продукту.

После запуска и реализации второго этапа цель проекта была достигнута на 95% по объему электронного взаимодействия. На текущий момент это один из самых высоких уровней ЭДО среди крупнейших компаний в России. Благодаря внедрению ЭДО предприятие достигло значительной экономии расходов за счет автоматизации бизнес-процессов и цифровизации потоков документов.

В результате работы свыше 60 тысяч поставщиков, включая коммунальные организации и госкомпании, были переведены на ЭДО. Проект стал не просто масштабным с точки зрения предприятия, но оказал значимое влияние на рынок, в целом, сформировал новые принципы взаимодействия с партнёрами в масштабе страны.

- Что вы посоветуете компаниям с более скромными целями при автоматизации документооборота?

- Независимо от масштаба компании, начать стоит с пилотного проекта на одном сегменте автоматизации документооборота. Однако есть принципиальные вещи, на которых экономить не следует. Речь идет о профессиональных IT-разработчиках и менеджерах. Распространенную ошибку предпринимателей я вижу, когда они пытаются внедрить систему ЭДО силами своих штатных айтишников, не имеющих достаточной квалификации и опыта в сфере реализации таких проектов. В этом случае страдают сроки и качество. В случае возникновения проблемы, решать ее придется самостоятельно. Сотрудничая с профессиональными разработчиками, бизнес снимает риски ошибок и сбоев в работе сервиса в процессе эксплуатации.

Очень важно, чтобы система была удобна для сотрудников с точки зрения единого рабочего места. Представьте, люди привыкли формировать документы в Word или Excel, отправлять их по e-mail, а с внедрением комплексной системы ЭДО привычные алгоритмы разрушаются. В таком случае, переход на ЭДО будет очень сложным. Однако сейчас все современные платформы ЭДО содержат типовые возможности по интеграции с системами компании, поэтому таких ошибок становится все меньше. Все инструменты могут быть органично встроены в рабочий процесс и автоматизировать большую часть функций. К тому же, следует предусмотреть мобильную версию работы платформы ЭДО. Для многих компаний и руководителей является актуальным доступ к документам через смартфон, планшет для утверждения документов.

Важный шаг внедрения – это процесс тестирования. Как правило, во время тестовой эксплуатации у сотрудников нет обязанности работать в новой системе. И они, экономя усилия на самообучение, продолжают работать в прежнем режиме, то есть с бумажными документами. При переходе на боевую версию вскрываются проблемы, ошибки, неумение обращаться с новым ПО. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, лучшим решением будет полноценное обучение персонала еще на этапе тестирования ПО и пилотный запуск решения.

Безусловно, первые месяцы эксплуатации системы будут всплывать ошибки, недоработки. Техподдержка вендора и команда в оперативном режиме будет настраивать функционал, устранять ошибки. Это нормальный процесс, к нему надо быть готовым. Любой проект связан с изменениями, которым склонен сопротивляться любой нормальный человек. Лишаясь привычного, мы попадаем в стрессовую, дискомфортную ситуацию. Я рекомендую руководителю проекта и проектной команде настраиваться на перспективу и осознание ценности продукта для пользователей. После внедрения проекта упрощаются рутинные процессы, появляются новые возможности. При этом нужно стараться путем обучения, коммуникаций постоянно взаимодействовать с пользователем, оперативно отвечать на вопросы и устранять возникающие проблемы. Такое позитивное состояние команды и фокус на пользователя позволит пройти все трудности новизны и получить запланированный результат.

* по рейтингу информационного агентства Ura.ru