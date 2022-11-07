Катки Екатеринбурга на сезон 2022-2023

Найти удобный и яркий каток в Екатеринбурге можно для людей любых возрастов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре в Екатеринбурге наконец-то установилась снежная погода. Скоро в городе появятся снежные городки и откроются открытые катки. «КП-Екатеринбург» подготовила список мест для тех, кто ищет где в Екатеринбурге покататься на катках в зимний сезон 2022-2023 году.

КАТКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 2022 - 2023

Каток в Екатеринбурге в «Локомотиве» в Железнодорожном районе

Каток в отделении фигурного катания работает по особому режиму. Из-за того, что здесь проводят регулярные тренировки спортсменов, каток здесь доступен для всех желающих только в праздничные зимние дни.

Цена катка в Железнодорожном районе:

Вход на каток – 300 рублей. Прокат коньков – 200 рублей.

Адрес:

Ул. Мельниковская, 3б, телефон: 8 (343) 384 06 06

Каток в Екатеринбурге в развлекательном центре «Луна» в Октябрьском районе, в Кольцово

В развлекательном центре «Луна» есть крытый каток, который пользуется популярностью круглый год. На его базе есть своя школа фигурного катания «Айсберг», тут же проводятся различные семинары и мастер-классы для фигуристов среди детей и взрослых.

Цена катка в Екатеринбурге:

Вход на массовое катание 300 рублей, 150 рублей для студентов каждую пятницу с 20:00 до 02:00.

Прокат коньков – 150 рублей (время не ограничено), защитная экипировка бесплатно

Заточка коньков – 250 рублей за пару

Адрес: Сибирский тракт, 34б, телефон 8 (343) 300-83-33

Каток в Екатеринбурге в Октябрьском районе в ЦПКиО

Каток «Северное сияние» в парке «Маяковского» откроют с первыми морозами. В этом году на катке установят 10-метровую елку. Со стороны верхнего поля недалеко от искусственного пруда будет возведена обзорная площадка, на которую смогут подняться все желающие.

Цена катка в парке Маяковского:

Вход на открытый каток – 150 рублей. Аренда коньков – 200 рублей.

Адрес:

Ул. Мичурина, 230, телефон: 8 (343) 344-89-86

Каток в Екатеринбурге в Октябрьском районе у «Екатеринбург-ЭКСПО»

Каток открываются у павильонов «Екатеринбург-ЭКСПО» перед новогодними праздниками. Родители с детьми могут провести время на «ЭКСПО-Елке», а после покататься на коньках.

Цена катка у «Екатеринбург-ЭКСПО»:

Вход на каток – 100 рублей, прокат коньков – 200 рублей (время не ограничено).

Адрес:

Бульвар ЭКСПО, 2.

Каток в Екатеринбурге на детском стадионе на Уралмаше

На базе школьных секций «Детского стадиона» работает крытый каток, в сезон открывается и каток под открытым небом. По отзывам открытый каток урезали в размерах после строительства ледовой арены, однако для тех, кто любит кататься на коньках на свежем воздухе он подходит как нельзя кстати.

Цена входа на каток в Екатеринбурге:

Прокат коньков на 1 час – 100 рублей

Вход на крытый каток – 150 рублей

Вход на открытый каток – 80 рублей для взрослых, 60 рублей для пенсионеров, 40 рублей для школьников и дошкольников

Заточка и ремонт коньков – 200 рублей

Адрес: ул. Кировградская, 30, телефон: 8 (343) 338-37-47

Каток в Екатеринбурге в ФОК «Чкаловский» на Химмаше

Открытый каток работает при физкультурно-оздоровительном комплексе «Чкаловский» на Химмаше. Каток начинает работать в декабре, когда наступает стабильная зимняя погода.

Цена катка на Химмаше:

Стоимость за разовое посещение – 100 рублей

Адрес: ул. Дагестанская, 1а, телефон: 8 (343) 227 99 17

Каток в Екатеринбурге «Юность» в центре города

Один из самых больших, старинных и известных открытых катков Екатеринбурга. Здесь регулярно проводят праздничные мероприятия не только в новогодний сезон, но и по погоде отмечают День святого Валентина в феврале, День защитника Отечества, Международный женский день в марте.

Цена катка в центре:

Вход на каток: дети до 7 лет и один взрослый сопровождающий – бесплатно, школьники и студенты – 150 руб/будни, 200 руб/выходные и праздники, взрослые - 200 руб/будни, 250 руб/выходные и праздники. Предусмотрены абонементы со скидками – на 5 посещений и «Семейный».

Прокат коньков (до двух часов катания, в комплекте с гигиеническими носками): 200 рублей за 1 пару

Адрес:

Ул. Куйбышева, 32 а, телефон: 8 (343) 257-47-78.

Каток в Екатеринбурге в «Калининце» на Эльмаше

Открытый каток считается одним из самых доступных. Здесь можно покататься с детьми, вместе поиграть в хоккей в формате «Папа + сын», отдохнуть на катке с друзьями.

Цена катка на Эльмаше:

Вход на каток для детей и взрослых с 10:00 до 14:00 в будни бесплатно, взрослый с 14:00 до 22:00 в будни 100 рублей, для детей – 50 рублей. В выходные с 10:00 до 22:00 для взрослых 100 рублей, для детей – 50 рублей. Прокат коньков – 150 рублей. Заточка коньков – 100 рублей.

Адрес:

Ул. Краснофлотцев, 48, телефон: 8 (343) 331 37 98

Каток в Екатеринбурге в СК «Изумруд» на Эльмаше

Зимой у спортивного комплекса «Изумруд» запускают открытый каток. На каток можно прийти с детьми, с друзьями, всей семьей.

Цена катка на Эльмаше:

Вход для взрослых — 100 рублей, для детей 7-16 лет — 50 рублей, студенты – 70 рублей.

Прокат коньков – 100 рублей в час

Заточка коньков – 200 рублей

Адрес: ул. Стачек, 3, телефон: 8 (343) 333-55-68

Каток в Екатеринбурге в Юго-Западном районе у ТРЦ «Радуга-Парк»

Каток открывается в парке у торгово-развлекательного центра «Радуга-Парк» ближе к новогодним каникулам.

Цена катка у ТРЦ «Радуга-парк»:

Дети до 5 лет и пенсионеры – бесплатно. В будни для взрослых до 18:00 – 150 рублей, дети – 100 рублей. В выходные до 18:00 для взрослых – 200 рублей, для детей – 150 рублей. Прокат коньков – 200 рублей. Есть абонементы. Защитное оборудование – бесплатно.

Адрес:

Ул. Репина, 94.