Катки Екатеринбурга на сезон 2022-2023

Найти удобный и яркий каток в Екатеринбурге можно для людей любых возрастов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ноябре в Екатеринбурге наконец-то установилась снежная погода. Скоро в городе появятся снежные городки и откроются открытые катки. «КП-Екатеринбург» подготовила список мест для тех, кто ищет где в Екатеринбурге покататься на катках в зимний сезон 2022-2023 году.
Каток в Екатеринбурге в «Локомотиве» в Железнодорожном районе
Каток в отделении фигурного катания работает по особому режиму. Из-за того, что здесь проводят регулярные тренировки спортсменов, каток здесь доступен для всех желающих только в праздничные зимние дни.
Цена катка в Железнодорожном районе:
Вход на каток – 300 рублей. Прокат коньков – 200 рублей.
Адрес:
Ул. Мельниковская, 3б, телефон: 8 (343) 384 06 06
Каток в Екатеринбурге в развлекательном центре «Луна» в Октябрьском районе, в Кольцово
В развлекательном центре «Луна» есть крытый каток, который пользуется популярностью круглый год. На его базе есть своя школа фигурного катания «Айсберг», тут же проводятся различные семинары и мастер-классы для фигуристов среди детей и взрослых.
Цена катка в Екатеринбурге:
Вход на массовое катание 300 рублей, 150 рублей для студентов каждую пятницу с 20:00 до 02:00.
Прокат коньков – 150 рублей (время не ограничено), защитная экипировка бесплатно
Заточка коньков – 250 рублей за пару
Адрес: Сибирский тракт, 34б, телефон 8 (343) 300-83-33
Каток в Екатеринбурге в Октябрьском районе в ЦПКиО
Каток «Северное сияние» в парке «Маяковского» откроют с первыми морозами. В этом году на катке установят 10-метровую елку. Со стороны верхнего поля недалеко от искусственного пруда будет возведена обзорная площадка, на которую смогут подняться все желающие.
Цена катка в парке Маяковского:
Вход на открытый каток – 150 рублей. Аренда коньков – 200 рублей.
Адрес:
Ул. Мичурина, 230, телефон: 8 (343) 344-89-86
Каток в Екатеринбурге в Октябрьском районе у «Екатеринбург-ЭКСПО»
Каток открываются у павильонов «Екатеринбург-ЭКСПО» перед новогодними праздниками. Родители с детьми могут провести время на «ЭКСПО-Елке», а после покататься на коньках.
Цена катка у «Екатеринбург-ЭКСПО»:
Вход на каток – 100 рублей, прокат коньков – 200 рублей (время не ограничено).
Адрес:
Бульвар ЭКСПО, 2.
Каток в Екатеринбурге на детском стадионе на Уралмаше
На базе школьных секций «Детского стадиона» работает крытый каток, в сезон открывается и каток под открытым небом. По отзывам открытый каток урезали в размерах после строительства ледовой арены, однако для тех, кто любит кататься на коньках на свежем воздухе он подходит как нельзя кстати.
Цена входа на каток в Екатеринбурге:
Прокат коньков на 1 час – 100 рублей
Вход на крытый каток – 150 рублей
Вход на открытый каток – 80 рублей для взрослых, 60 рублей для пенсионеров, 40 рублей для школьников и дошкольников
Заточка и ремонт коньков – 200 рублей
Адрес: ул. Кировградская, 30, телефон: 8 (343) 338-37-47
Каток в Екатеринбурге в ФОК «Чкаловский» на Химмаше
Открытый каток работает при физкультурно-оздоровительном комплексе «Чкаловский» на Химмаше. Каток начинает работать в декабре, когда наступает стабильная зимняя погода.
Цена катка на Химмаше:
Стоимость за разовое посещение – 100 рублей
Адрес: ул. Дагестанская, 1а, телефон: 8 (343) 227 99 17
Каток в Екатеринбурге «Юность» в центре города
Один из самых больших, старинных и известных открытых катков Екатеринбурга. Здесь регулярно проводят праздничные мероприятия не только в новогодний сезон, но и по погоде отмечают День святого Валентина в феврале, День защитника Отечества, Международный женский день в марте.
Цена катка в центре:
Вход на каток: дети до 7 лет и один взрослый сопровождающий – бесплатно, школьники и студенты – 150 руб/будни, 200 руб/выходные и праздники, взрослые - 200 руб/будни, 250 руб/выходные и праздники. Предусмотрены абонементы со скидками – на 5 посещений и «Семейный».
Прокат коньков (до двух часов катания, в комплекте с гигиеническими носками): 200 рублей за 1 пару
Адрес:
Ул. Куйбышева, 32 а, телефон: 8 (343) 257-47-78.
Каток в Екатеринбурге в «Калининце» на Эльмаше
Открытый каток считается одним из самых доступных. Здесь можно покататься с детьми, вместе поиграть в хоккей в формате «Папа + сын», отдохнуть на катке с друзьями.
Цена катка на Эльмаше:
Вход на каток для детей и взрослых с 10:00 до 14:00 в будни бесплатно, взрослый с 14:00 до 22:00 в будни 100 рублей, для детей – 50 рублей. В выходные с 10:00 до 22:00 для взрослых 100 рублей, для детей – 50 рублей. Прокат коньков – 150 рублей. Заточка коньков – 100 рублей.
Адрес:
Ул. Краснофлотцев, 48, телефон: 8 (343) 331 37 98
Каток в Екатеринбурге в СК «Изумруд» на Эльмаше
Зимой у спортивного комплекса «Изумруд» запускают открытый каток. На каток можно прийти с детьми, с друзьями, всей семьей.
Цена катка на Эльмаше:
Вход для взрослых — 100 рублей, для детей 7-16 лет — 50 рублей, студенты – 70 рублей.
Прокат коньков – 100 рублей в час
Заточка коньков – 200 рублей
Адрес: ул. Стачек, 3, телефон: 8 (343) 333-55-68
Каток в Екатеринбурге в Юго-Западном районе у ТРЦ «Радуга-Парк»
Каток открывается в парке у торгово-развлекательного центра «Радуга-Парк» ближе к новогодним каникулам.
Цена катка у ТРЦ «Радуга-парк»:
Дети до 5 лет и пенсионеры – бесплатно. В будни для взрослых до 18:00 – 150 рублей, дети – 100 рублей. В выходные до 18:00 для взрослых – 200 рублей, для детей – 150 рублей. Прокат коньков – 200 рублей. Есть абонементы. Защитное оборудование – бесплатно.
Адрес:
Ул. Репина, 94.