Открытие памятника Ирина Борисовна посетила вместе с внучками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Геннадий Селезнев был одним из самых ярких российских политиков 90-х годов. Он был председателем Госдумы с 1996 по 2003 годы, фактически – четвертым человеком в стране. Кроме того, в 80-е Геннадий Николаевич руководил «Комсомольской правдой».

В начале октября в его родном городе Серове в честь него установили памятник. На открытие приезжала вдова Геннадия Селезнева Ирина Борисовна. Она практически не дает интервью, но по просьбе «Комсомольской правды» поделилась воспоминаниями об их совместной жизни и самых сложных годах.

Ирина Борисовна поделилась воспоминаниями с "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСТРЕТИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ СУДЬБЕ

- Ирина Борисовна, Вы были на открытии памятника своему супругу в Серове. Это родной город Геннадия Николаевича. Бывали там раньше?

- Нет. Мы здесь и не жили совсем. Но его мама вспоминала, что когда она приехала сюда, здесь были бараки повсюду. Поэтому, когда я ехала по Серову, все думала, где же бараки? (Смеется). Совсем другой город. Сам Геннадий Николаевич еще маленьким был, когда здесь жил.

- Вы больше 40 лет прожили в браке с Геннадием Николаевичем. Как вы познакомились?

- Нас связала судьба, это правда. В детстве мы вместе отдыхали почти в одном месте. У его мамы и бабушки под Санкт-Петербургом в деревне было практически родовое гнездо. А у меня в соседней деревне, всего в трех километрах от него, тоже жили родственники – мамина тетя. И мы с ним одновременно ездили туда на каникулы – он к своим родственникам, я - к своим. Там и виделись. Деревни наши и были на расстоянии, но был там общий клуб, в который мы ходили. Кино смотрели вместе. А потом он пошел в армию. Затем уехал в Москву поступать в Московское высшее пограничное командное училище. Оттуда его комиссовали по состоянию здоровья. Он уехал в Санкт-Петербург, поступил в университет на факультет журналистики. И когда снова поехал в деревню к своим родственникам, мы с ним неожиданно встретились в автобусе. Это была судьба!

- Сразу друг друга узнали?

- Естественно! У нас ведь школьная дружба была. А тут уже взрослые отношения начались. И все это развивалось не очень долго. Если мы в автобусе увиделись весной, то в октябре мы уже поженились.

Памятник Геннадию Селезневу открыли в октябре 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вам сразу было понятно, что Геннадий Николаевич станет большим человеком?

- Он меня очень увлекал. Он всегда очень интересно рассказывал о чем-нибудь. И мне было понятно, что из него что-то получится. Но он умел общаться с людьми, разговаривать о чем-то настолько интересно, что даже внучки заслушивались, хотя у них разный возраст - 12 и 15 лет. То есть он мог разговаривать с детьми, как среднего, так и старшего возраста, чтобы всем было интересно.

ЗАДЕРЖИВАЛСЯ ДОПОЗДНА, РЕДАКТИРУЯ ГАЗЕТУ

- Как Геннадий Николаевич стал редактором «Комсомольской правды»?

- Он работал в обкоме ВЛКСМ (в 1980 году Геннадий Селезнев был первым заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, - Прим. Ред.). В 1980 году его назначили главным редактором «Комсомольской правды». В должность он вступил с 1 января 1981-го.

- Чем эта должность была для него?

- Когда он пришел, «Комсомольская правда» уже имела большой вес в обществе. Но дело в том, что до этого он уже работал главным редактором в газете «Смена» (областная газета ВЛКСМ, - Прим. Ред.). Опыт у него был. И журналистику он изучал в Ленинградском университете. Поэтому он все это знал. Это было его дело. Помню, у него всегда все было завалено на столе бумагами. А еще у него была таблица, в которой он всегда все записывал, что на неделе выходит. Материалы все прочитывал до единого. Он это любил. Хотя тяжело было – время в основном уходило все на работу.

- В Советское время многие фотографы говорили, что получить удостоверение «Комсомольской правды» было, как поймать золотую рыбку – оно многие двери открывало. А что работа в «Комсомольской правде» давала вашему супругу из возможностей?

- Ответственность, которую надо было нести. Давала работу. Ничего больше.

- Сильное было давление на «Комсомольскую правду» в 80-х?

- Тяжело было весь Афганистан. Печатать многое нельзя было сначала. Он нервничал и переживал за все это. Но все равно печатали. Вот это главное – результат был.

- Почему в итоге из журналистики Геннадий Николаевич перешел в политику?

- Это было в 1988 году. Я тогда ему говорила «А чего ты уходить то собираешься? Все же нормально. Тяжело бывает, но нормально. Ты уже привык так работать». Он говорит: «Молодежная газета должна быть для молодежи. А я уже вышел из этого возраста». Хотя ему был всего 41 год. Но он так решил, что уже молодежь должна начинать работать в «Комсомольской правде». Хотя мог бы работать и дальше. Все уже было налажено - восемь лет проработал. И время уже пошло другое, конечно.

Памятник появился в центре города Серов Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как он лично воспринимал «девяностые», когда работал в политике?

- Все время какие-то бесконечные стрессы были. Точки зрения Гены и тех, кто руководил, порой не сходились. Свою точку зрения надо было отстаивать, и это было очень сложно. Даже не знаю, как то время можно было пережить и не заболеть. Хотя здоровье у него от природы было очень хорошее. Но такое пережить не каждый может.

- Каково быть супругой такого яркого политика?

- Тяжело. Очень тяжело. И время было тяжелое. Переживать приходилось много. Ну, вот как бы и готовой надо было быть ко всему всегда и в любой момент. Бывало, он мне позвонит: «Сегодня мы должны идти на такое-то мероприятие». Когда ты молод, ты быстро оделся и уже готов. А с возрастом это делать все сложнее. Но все равно мы были ко всему готовы. Как в армии.

ЛОШАДЕЙ ЛЮБИЛ, НО СОДЕРЖАТЬ НЕ МОГ

- Геннадий Николаевич увлекался лошадьми. Это была важная часть его жизни?

- Он с молодости этим занимался, еще с Ленинграда. Он ухаживал за лошадьми, катался на них. Он понимал, что нельзя просто сесть на лошадь и поскакать. Нужно, чтобы лошадь к тебе сначала привыкла. И он с ней работал. Ухаживал. Ему это нравилось. Он этим занимался.

- А у вас были лошади?

- Да нет, ну какие лошади? Ему дарили много лошадей, но он всех отдавал в «Планерное» (отделение спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту в Москве, - Прим. Ред.). Декоративных у нас вообще навалом – лошадь стеклянная, лошадь металлическая, кожаная… Всякие лошади есть.

- А почему живых лошадей отдавали?

- Да вы что! Денег не было столько, чтобы их содержать (смеется). Геннадий Николаевич понимал, что лошади нужен врач обязательно, нужно помещение. Ее выгуливать надо. Откуда столько денег взять, чтобы лошадь содержать? Но некоторые содержат. Некоторые могут. Но не мы. Мы не могли себе такое позволить.

В проект памятника внесли изменения Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А попугая? Я читал, что Василий Песков (легендарный обозреватель «Комсомольской правды», - Прим. Ред.) подарил вашей семье попугая.

- Он подарил его нашей дочке. У его друга было много попугаев. Он их разводил. Желтенькие такие волнистые. И одного из этих попугаев Песков подарил. Этого попугая мы вывезли на дачу. Однажды открыли клетку, когда кормили его, а он вылетел. Искали долго, но не нашли. Тогда Василий Михайлович сказал: «Да ладно! Я еще одного попугая у друга попрошу» (смеется). В общем, еще один был попугай от Василия Пескова у нас потом.

- Как вам кажется, памятник, который установили в Серове похожа на Геннадия Николаевича?

- Похож. Знаете, когда мы устанавливали ему памятник на кладбище, очень долго пришлось работать. А здесь все как-то быстрее вышло. Были, конечно, небольшие нюансы. Например, мы немного меняли композицию, чтобы она соответствовала тому, что он и журналист, и политический деятель. Поэтому добавили бумаг - это законы и газеты, с которыми он работал. А еще в скульптуре его сделали без галстука. Почему? Да потому что, он эти галстуки терпеть не мог! Но должен был носить. Статус обязывал…

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