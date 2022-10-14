Памятник Геннадию Селезневу открыли 14 октября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 90-е Геннадия Селезнева называли четвертым человеком в государстве. Он был председателем Госдумы в один из самых сложных периодов в жизни нашей страны. А еще Геннадий Николаевич был нашим коллегой – в 80-е он работал главным редактором «Комсомольской правды».

Памятник открыли в самом центре уральского города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Те, кто застали его в тот момент, помнят, что на работу он всегда приходил в галстуке. А едва пересекал границу своего кабинета, сразу снимал его. Ведь работа с человеческими историями не терпит формальностей. Сегодня, 14 октября, ему открыли первый памятник. Его поставили не в Москве, а в Серове – городе, в котором родился Геннадий Николаевич.

Скульптор Юрий Злотя сделал скульптуру из бронзы высотой больше 2,6 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК

Памятник поставили в сквере на улице Льва Толстого у Краеведческого музея, практически в самом центре Серова. Фигура Геннадия Селезнева почти в полный рост. Он стоит в пиджаке и… без галстука.

- Он его терпеть не мог, но должен был носить. Статус обязывал, - нежно, глядя на скульптуру супруга, говорит его вдова Ирина Борисовна.

Скульптура Геннадию Селезневу появилась почти в центре Серова, в сквере на улице Льва Толстого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под правой рукой – стопка свежих газет, которые он будто вчера подписал в печать. Названий на них нет, ведь Геннадий Николаевич работал во многих изданиях. Но и «Комсомольская правда» там могла бы лежать по праву – изданием он руководил с 1980 по 1988 годы.

- Задача была – передать в образе его и как государственного деятеля и как редактора, как журналиста, - рассказал «КП-Екатеринбург» скульптор Юрий Злотя. – Его волевые характеристики выражены в жесте- одна рука опущена, другая - указывает на бумаги, газеты, лежащие на пьедестале.

Вдова Геннадия Селезнева лично приехала на церемонию открытия скульптуры в родной город супруга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В высоту скульптура чуть больше 2,5 метров. Сама фигура бронзовая. Ее отливали в мастерской в Солнечногорске. Она установлена на каменном постаменте. Делали памятник почти год. Денег на все работы понадобилось чуть больше трех с половиной миллионов. Причем собирали их всем миром, поэтому памятник уже называют народным.

- На самом деле собрать средства на памятник было не сложно, поскольку тысячи людей знают и уважают Геннадия Селезнева, - рассказывает председатель Центрального штаба Общероссийской общественной организации «Россия» и инициатор установки памятника Анатолий Усов. – Геннадий Николаевич может быть нравственным ориентиром для молодых депутатов и политиков. Но нам часто задавали вопрос: «А почему памятник устанавливают не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Серове?». Я так скажу лиха беда начала. Начнем с города, в котором он родился – Серова. Но я абсолютно уверен, что мы и в Москве откроем ему какой-то памятный знак.

Приехали на церемонию и внучки Геннадия Селезнева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активную поддержку оказывала и «Комсомольская правда» и лично ее главный редактор Владимир Сунгоркин. Сам он писал о Селезневе: «Геннадий Николаевич был для меня святым человеком, наставником и учителем, без него меня бы не было таким, каким я стал».

- Я не раз общался с Владимиром Николаевичем Сунгоркиным заочно и мы встречались в стенах «Комсомольской правды», - говорит Анатолий Усов. - Он яро поддерживал саму идею и не раз на страницах «Комсомольской правды» был опубликован материал о ходе подготовки памятника о сборе средств. Благодаря изданию удалось собрать большую часть суммы. Принимали участие люди и состоятельные, и со скромным достатком. Поэтому памятник получился народным. Да и сама «Комсомольская правда» также внесла часть средств.

Многие жители Серова возложили цветы к памятнику своему знаменитому земляку Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ БОЯЛСЯ ЦЕНЗУРЫ

На открытие памятника пришло много людей. И жители Серова, и коллеги Геннадия Селезнева, которые прилетели на открытие монумента специально из Москвы.

Семья Геннадия Селезнева приехала на открытие памятника Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если бы меня попросили полететь на Северный полюс для открытия памятника Геннадию Селезневу, я бы все равно поехала, - сказала Нина Останина, председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей. – Когда он был председателем Думы, мы ни одной надбавки с северян не сняли. Когда в промышленности люди месяцами сидели без зарплат, он создал фонд, благодаря которому мы каждое лето вывозили детей Кузбасса на отдых на Черное море. Он сделал это просто так. И мне тоже хочется, чтобы все просто так вспоминали об этом человеке.

Правую руку Геннадий Селезнев держит на стопке газет. Ведь он был не только политиком, но и выдающимся журналистом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Он был смелый человек, работая в «Комсомольской правде», он публиковал статьи, которые цензура не пропускала, - рассказал Анатолий Усов. - И потом это становилось событием в жизни страны, как например отношение к Афганцам . Только благодаря его решительности, смелости, принципиальности статья Инны Руденко увидела свет. Знаменитая статья. А после этого и отношение к героям Афганской войны резко поменялось.

На открытии памятника была и вдова Геннадия Селезнева вместе с внучками. Она рассказала, что когда Геннадий Николаевич родился в Серове, город почти целиком состоял из бараков. Теперь же здесь современные улочки, дома, бассейн и театр.

Инициатором установки памятника выступил Анатолий Усов, Председатель Центрального штаба Общероссийской общественной организации «РОССИЯ» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Связала нас судьба. В молодости, когда еще учились в школе, мы ходили в один клуб, где танцевали, смотрели фильмы, - вспоминает Ирина Селезнева. - Потом он уехал поступать в Москву. И в армии был. Мы не виделись. А потом уже когда он приехал в Санкт-Петербург в деревню, где его бабушка и мама жили, вот там, в автобусе, мы с ним увиделись. Это судьба. Потому что в один день в одно время мы оказались в одном автобусе и сразу узнали друг друга.

Сходство у памятника с самим Геннадием Николаевичем большое, отмечает Ирина Селезнева. А его внучки, Лиза и Катя, которые учатся в старших классах школы, заметили, что в жизни лицо у него все-таки было добрее.

Теперь памятник Геннадию Селезневу - новая точка притяжения в Серове Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С ним всегда было интересно, - вспоминают девушки. - Он всегда был спокойным. Никогда не ругался. Учил играть в шахматы и привил любовь к лошадям. На скачки брал с собой. У нас даже остался его шлем для езды. Он с нами часто гулял, и мы часто ездили с ним в Питер. Памятник очень похож. Но все же мы запомнили его более веселым.