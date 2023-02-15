Где купить в Свердловской области семена и саженцы от уральских производителей

Уральские производители ищут семена, которые хорошо приживутся в наших климатических условиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сезон посадок начинается на Урале со второй половины февраля. Садоводы подбирают семена, покупают землю и удобрения и выращивают рассаду. Эффективными могут быть семена и саженцы, выведенные именно на территории региона, где и будут посажены растения. Поэтому мы подготовили для вас список местных питомников и производителей, которые занимаются селекцией на уральской земле.

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук

Питомник занимается подготовкой семян и посадочного материала для уральских огородников. Центр занимается в пригороде Екатеринбурга.

Адрес: Екатеринбург, Октябрьский район, поселок Исток, ул. Главная, 21

Свердловская селекционная станция садоводства - структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Станция предлагает такую продукцию, как яблоня, груша, слива. Из ягод есть малина, облепиха, жимолость; черная, красная и белая смородина, калина, черноплодная рябина, вишня, земляника, крыжовник. Есть тут и деревья, и декоративные растения. Также можно приобрести семенной картофель.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 147, +7 (343) 258-65-01, sadovodstvo@list.ru

Научно-производственное предприятие «Альянс»

Предприятие работает с 1989 года. Сейчас у фирмы есть три крупные собственные производственные базы под Екатеринбургом и два больших опытно-производственных участка в Свердловской области.

Сейчас специалисты выращивают на опытно-производственном участке семян сидеральные культуры, озимую рожь и семенной картофель. Здесь проходят испытания с перезимовкой и доращивание декоративных деревьев и кустарников в питомнике близ деревни Поварня Белоярского района. Фирма занимается прямыми поставками к весеннему и осеннему сезонам клубнелуковичных и корневищных цветов, газонных трав. В наличии есть плодово-ягодные деревья и кустарники местной селекции, саженцы роз из Сибири и из Сербии. Также здесь производят биогумус, биологически активные концентрированные органические удобрения. Также тут можно купить высококачественные почвенные грунты на основе биогумуса серии «Урожай»: 3 универсальных почвенных грунта и 7 специализированных грунтов собственного производства.

Адрес: г. Березовский, ул. Чапаева, д.39/23 (промзона завода БЗСК, въезд со стороны п. Калиновка), (343) 362-73-30; 362-73-38, 362-70-72, allianceekt@epn.ru

Травосмеси и удобрения «Уралгрин»

Уральцы могут купить здесь такие удобрения, как аммиачная селитра и нитроаммофоска, и газонные травы собственного производства. Среди них газонная универсал, газонная премиум, газон «Гном», газон засухоустойчивый, газон теневыносливый. Также есть газоны для спортивных площадок и склонов.

Адрес: г. Екатеринбург, БЦ «Штольц», ул. Машинная 42а, офис 106, +7 (343) 382-59-42, +7 (922) 202-01-35, zakaz@uralgreen.ru.

Фирма «Агрэкс»

«Агрэкс» - это специализированное предприятие по фасовке и оптовой продаже семян и луковичных растений, приспособленных к климатическим условиям Урала и Сибири. Весь товар сопровождается сортовым свидетельством на семена и карантинным сертификатом.

Здесь можно купить гидрогель в гранулах, почтовогрунт, цветы. Из овощей, ягод, фруктов представлены арбузы, баклажаны, дыни, земляника, кабачки, капуста, лук, морковь, огурцы, патиссоны, перец, редис, редька, репа, свекла, томаты, тыква. Также можно купить бобы, горох и фасоль, зеленые и пряные травы.

Адрес: Свердловская область, город Реж, ул. Трудовая, д. 66, 8 (34364) 3-55-61; 3-55-62, agreks2016@mail.ru

Березовый питомник

Питомник предлагает рассаду и семена груши, яблони, клубнику, сливу, абрикос, голубику, жимолость, крыжовник, орех. Из цветов представлены розы, клематисы, гортензии.

Работать питомник начинает с 20 апреля.

Адрес: Свердловская область, город Березовский, ул. Уральская, 58, +79089159111, +79043846690

Научно-производственное предприятие «Агросс»

Предприятие производит семена и средства защиты растений от насекомых. Среди овощей представлены томаты, редис, огурцы, перцы, кабачки, морковь, кукуруза. Есть зелень и пряные травы.

Адрес: Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5, оф. 2096а, +7 343 384-09-08, info@agross.pro

Центр садоводства

Агрономы фирмы подбирают наиболее приспособленные для Урала районированные сорта растений. В центре представлены грунты, субстраты, средства для защиты растений. Также можно купить семенной картофель, лук, семена овощей, деревьев, кустарников, ягод, фруктов, овощей, мицелии грибов.

Адреса: Свердловская область, Новоуральск, ул. Ольховая, д. 6., +79826334523, 8 (34370) 3-91-55, sad39155@yandex.ru. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 2, 8 этаж, офис 136 (апартаменты «Артек»)

Агрофирма «Селком»

Каждая партия поступивших семян овощных, цветочных и декоративных культур проходит проверку в «Россельхознадзоре», где выдается акт фитосанитарного контроля о полном отсутствии карантинных объектов, в том числе и сорняков. Затем семена проходят проверку в ФГУ Россельхозцентре по Свердловской области, где определяются посевные качества семян в соответствии с ГОСТами России.

Здесь можно купить семена и сидераты, клубнелуковичные растения, семена газонных трав, универсальные и специальные почвогрунты, рассаду и саженцы цветов, кустарников и плодово-ягодных растений.

Адрес: Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28, +7 (343) 240-59-94, semkom1@mail.ru.