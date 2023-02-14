«За неделю еще пять случаев»: в Екатеринбурге в скандальной закусочной снова произошло массовое отправление

Известно, что случаи были зарегистрированы с 4 по 10 февраля. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

В Екатеринбурге зафиксировали еще несколько случаев отправления шаурмой в скандально известной закусочной «У Аро». На этот раз пять человек заразились острой кишечной инфекцией В после посещения заведения, двоих из них пришлось госпитализировать. Трое из пострадавших – подростки.

Известно, что случаи были зарегистрированы с 4 по 10 февраля.

- У пострадавших наблюдается клиника средней степени тяжести: повышенная температура, рвота. Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания – норовирус второго типа, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Теперь специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

Деятельность закусочной приостановили на 90 дней. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

- В закусочной выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. У одного из сотрудников также, как и у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2-го генотипа. Деятельность объекта приостановлена сроком на 90 суток, - добавили в ведомстве.

Напомним, что в январе в этой же закусочной отправились сразу 15 человек. В киосках, где торгуют шаурмой и хот-догами, нашли множество нарушений. Например, в павильоне нет раковины для мытья рук и дезинфицирующих средств, а во всех пробах еды найдены бактерии кишечной палочки.

После этого скандальным заведением заинтересовались в следственном комитете: силовики организовали проверку по поручению председателя СКР России Александра Бастрыкина.