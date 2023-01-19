В Екатеринбурге 12 человек заразились кишечной инфекцией после посещения закусочной

В закусочной продавали шаурму и хот-доги. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

В Екатеринбурге сразу 12 посетителей закусочной «У Аро» подхватили кишечную инфекцию. Из них 11 пострадавших госпитализированы. Большинство заразившихся – подростки от 16 до 17 лет, сообщает пресс-служба свердловского Роспотребнадзора.

- У пострадавших наблюдается клиника средней степени тяжести: повышенная температура, рвота. Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания – норовирус 2 типа, - уточняют в ведомстве.

В ходе проверки специалисты нашли множество серьезных нарушений. Например, в закусочной не проводится производственный контроль, прием продуктов осуществляется без наличия маркировки и документов.

Во время проверки в заведении не было воды для мытья рук и инвентаря, дезинфицирующих средств. Закусочная не оборудована туалетом с раковиной. А в шаурме и хот-догах обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В Роспотребнадзоре намерены закрыть место, для этого все документы уже отправлены в суд. Сейчас составлен протокол о временном запрете на работу закусочной.