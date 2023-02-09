По версии следствия, в августе 2021 года Сабуров убил арестанта в СИЗО № 1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге собираются поставить точку в эпопее с 38-летним жителем Тюмени Денисом Сабуровым. В августе 2019 года он хладнокровно расправился с семьей своего старшего брата Олега в селе Тимофеево под Туринской Слободой. Однако спустя три с половиной года он все еще не в колонии особого режима (тюрьме). Вспоминаем события кровавой бойни и объясняем, почему головорез все еще на Среднем Урале.

КВАРТИРА МАТЕРИ

Сабуров расправился с братом, его женой Анной и 21-летней дочерью Александрой в ночь на 2 августа. Он тщательно продумал нападение и уехал из дома под предлогом рыбалки. Для большей убедительности Денис даже жил в палатке, а когда стемнело, отправился расстреливать семью. Олег с супругой скончались на месте, а их дочь – через месяц в больнице. Помимо убийства Сабурова также судили за оставление в опасности новорожденной дочери Александры. Малышка оставалась одна пока тела не обнаружили коллеги Олега. Сейчас девочку воспитывает тетя. Кроме этого с места преступления Денис скрылся на «Жигулях» брата, что также не обошли стороной следователи.

Олег Сабуров, его жена Анна и дочь Александра Фото: читатель «КП»

Тогда тюменец прошел ряд экспертиз, по итогам которых суд признал его вменяемым. В ходе заседаний стало ясно, что мотивом расправы стала ненависть к брату из-за однокомнатной квартиры в Тюмени. Жилплощадь перешла Сабурову-старшему после смерти матери, но Денис не смог смириться с этим.

- Ключевую роль сыграло отношение старшего брата к матери. Женщина скончалась от рака в 2018 году. По словам младшего Сабурова, Олег отказывался заниматься лечением матери и отправил ее в хоспис, - рассказывала адвокат Сабурова Светлана Ладина.

В марте 2021 года Свердловский областной суд приговорил Дениса Сабурова к пожизненному лишению свободы. Позже Второй Кассационный суд оставил вердикт без изменений.

Кадры с места расстрела семьи Фото: СУ СКР по Свердловской области

УБИЙСТВО В СИЗО

Еще до апелляции Сабуров, как полагает следствие совершил второе преступление. По данным «КП-Екатеринбург», в августе 2021-го зарезал арестанта в СИЗО № 1, где находился с момента задержания. Родственники убитой семьи сразу поняли, что убийца добивается повторной экспертизы. И оказались правы. В итоге новое расследование затянулось почти на два года.

7 февраля уголовное дело передали в Верх-Исетский суд. Дата первого заседания еще не определена.

- Своим поведением Сабуров всячески показывал, что не хочет на пожизненное ехать, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник. – Устраивал «цирковые» выступления, чем пытался сорвать следственные действия. Сейчас вопрос о признании или непризнании его вменяемым больше не стоит. Должны судить как здорового.

Александра Сабурова скончалась в больнице осенью 2019 года, ее дочь забрала к себе тетя Фото: читатель «КП»

Другой инсайдер отметил, что даже в случае обвинительного приговора итоговое наказание никак не изменится.

- Пожизненный срок – высшая мера наказания. Его в любом случае ждет тюрьма. Но если вину в новом убийстве докажут, то Сабурова будут стараться держать в одиночных камерах, - пояснил собеседник «КП».

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