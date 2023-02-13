Повторяй за мной — 5D система повторения контуров лица

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Сейчас сильный пол интересуют не просто ухаживающие гаджеты. Приборы должны делать свою работу легко и на профессиональном уровне. Например, им нужна бритва, способная подстроиться под любые особенности лица. Привести себя в порядок можно с помощью Polaris PMR 0307RC wet&dry PRO 5 BLADES+. Если вы ищете подарок для своего мужчины, считайте, что нашли его.

Конструкция режущего блока сочетает в себе три плавающие роторные головки с высокоточными двойными лезвиями Pro 5 Blades. Ультрагладкая поверхность обеспечивает легкое скольжение по коже. Система призвана гарантировать чистое бритье и снизить раздражение на 50%*.

Бритва обладает 5D системой повторения контуров лица. Она подстроится под любые изгибы, шрамы и родинки. Плавающая насадка сделает бритье деликатной шейной зоны более комфортным и идеально повторит контур подбородка. С данным прибором возможно как сухое, так и влажное бритье. Вместе с гаджетом можно использовать пену или гель для бритья.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Гаджет работает от сети и от аккумулятора. Литиевая батарея обеспечивает до 90 минут автономной работы. Это равно примерно 29 сеансам бритья. На месяц можно забыть про подзарядку, а значит с заряженной бритвой можно спокойно отправиться в отпуск или длительную командировку.

Если прибор все же разрядился, то функция заряда батареи за пять минут поможет завершить начатый сеанс бритья. Но допустить полной разрядки бритвы будет сложно, поскольку специальный индикатор вовремя сообщит о малом заряде аккумулятора.

Для комфортных путешествий и хранения в наборе предусмотрен удобный чехол.

* По сравнению с роторными бритвами с одинарным лезвием

Реклама. ООО «ЭйДжиАй Электроникс»