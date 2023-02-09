Прокуратура организовала проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка получила ожоги в детском саду № 77. Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

- По предварительной информации, 25 января 2023 года в 09:35 в помещении группы детского сада малолетняя воспитанница получила термические ожоги тела, - пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила уже запросила информацию из больницы о травмах ребенка. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в Екатеринбурге четырехлетняя девочка удушилась на горке во время прогулки в детском саду. Инцидент произошел 25 января, когда малышка зацепилась в проеме шарфом. Спустя пять дней ребенок скончался в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а горку опечатали.

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