Горку обмотали пленкой Фото: Олег ГАЛИМОВ

В детском саду № 180 Екатеринбурга опечатали горку, на которой удушилась 4-летняя девочка. Инцидент произошел 25 января во время прогулки. По данным «КП-Екатеринбург», ребенок застрял в проеме между двумя площадками из-за зацепившегося шарфа. В таком положении девочка провисела около 9 минут, после чего ее вытащила воспитательница.

Усилиями медицинского работника и прибывшей бригады реанимации малышку удалось откачать. Но через пять дней она скончалась в больнице.

Горку опечатали по требованию Следственного комитета. До окончания расследования ей не будут пользоваться, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В данный момент оно является бесфигурнантным.

Еще на прошлой неделе горка выглядела так Фото: Олег ГАЛИМОВ

Ранее мы писали, что горку отказались сносить, так как она была куплена на государственные деньги.

- Следователь СК процессуально независим, - объяснял адвокат Сергей Колосовский. - В том числе и в сборе доказательств. Если он посчитал, что для этих целей достаточно осмотреть и сфотографировать место происшествия, сделал замеры и схемы – это его право. Суд потом оценит, был ли он прав. Если он сделал что-то неудачно, то сторона защиты сможет этим воспользоваться и человека оправдают. Но пока он таким способом закрепил доказательства.

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