25 января девочка застряла в проеме Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге не будут сносить горку на территории детского сада № 180, где 25 января удушилась 4-летняя девочка. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Во время прогулки ребенок попытался пролезть между ступенек и застрял из-за зацепившегося шарфа. В таком положении она провисела почти 10 минут. И только потом ее заметила воспитатель. Девочку экстренно пытались реанимировать, а затем на скорой увезли в больницу. Спустя пять дней малышка скончалась в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В СУ СКР по Свердловской области отметили, что пока обвинение никому не предъявляли.

- Горку отремонтировали, проем, в котором застрял ребенок, заделали. Теперь туда дети залезть не смогут. Детей на горку пока не допускают. Было даже предложение распилить ее. Но сразу запретили – горка была куплена на бюджетные деньги, - сообщил собеседник «КП-Екатеринбург».

По словам адвоката и бывшего сыщика милиции Сергея Колосовского, в отказе от идеи демонтажа горки нет ничего необычного.

- Следователь СК процессуально независим, - объяснил юрист. - В том числе и в сборе доказательств. Если он посчитал, что для этих целей достаточно осмотреть и сфотографировать место происшествия, сделал замеры и схемы – это его право. Суд потом оценит, был ли он прав. Если он сделал что-то неудачно, то сторона защиты сможет этим воспользоваться и человека оправдают. Но пока он таким способом закрепил доказательства.

Мы обратились за комментарием в детский сад № 180. Там пообещали связаться с редакцией позже.

- Если рассуждать объективно, то девочка застряла в том месте, где возможность для этого была. Смысл сохранения вещественных доказательств в том, чтобы проверить их в суде в тех случаях, когда возникают сомнения, – объясняет «КП-Екатеринбург» Сергей Колосовский. - Но если рассуждать с моральной точки зрения – я бы эту горку снес. Ребенок погиб, для чего этот памятник сохранять?!

По данным «КП-Екатеринбург», опечатывать горку также не стали.

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