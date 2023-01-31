Ребенок скончался в ночь на 31 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

4-летняя девочка, пострадавшая во время прогулки в детском саду № 180 Екатеринбурга, скончалась в больнице. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах.

- Ребенок умер в ночь на 31 января в палате детской больницы, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург». - Вероятно, будет возбуждено уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

Инцидент произошел днем 25 января, когда девочка застряла в ограждении горки на территории садика. Малышка попыталась выпутаться, но ситуацию осложнил шарф, который еще сильнее сдавил шею.

Ранее о проведении проверки сообщала свердловская прокуратура.

- Прибывшая на место бригада, оказав первичную медицинскую помощь, доставила ребенка в учреждение здравоохранения, - сообщала ранее пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

В СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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