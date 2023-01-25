Сейчас малышка находится в больнице. Фото: Яндекс карты

В Екатеринбурге 4-летняя девочка едва не погибла во время прогулки в детском саду № 180. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах. Днем 25 января ребенок отправился кататься с горки, однако застрял головой в ограждении. Ситуацию усугубил шарф.

- Группа уже собиралась уходить с прогулки, детям сказали вернуть игрушки на веранду. Девочка пропала из поля зрения воспитателя и попыталась вырваться самостоятельно. Но сделала только хуже. Шарф стал сдавливать шею, и малышка потеряла сознание. К счастью, скорая помощь приехала очень быстро и ее откачали. Сейчас девочка в больнице, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Прокуратура Кировского района организовала проверку.

- Прибывшая на место бригада, оказав первичную медицинскую помощь, доставила ребенка в учреждение здравоохранения. В настоящее время состояние девочки стабилизировано, ей оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Нам удалось связаться с руководством детского сада, однако там отказались комментировать инцидент и порекомендовали обратиться в департамент образования города. На момент публикации получить комментарий в пресс-службе администрации Екатеринбурга не удалось.

- В рамках проверочных мероприятий следователем СК России устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки ситуации будет дана объективная правовая оценка, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мечтала стать переводчиком»: знакомые рассказали о 16-летней школьнице, погибшей в Екатеринбурге (подробнее)

«Уволили, но с детьми работать может»: учителя физики обвинили в совращении 13-летней ученицы (подробнее)