Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: Яндекс карты

В Екатеринбурге скончалась 4-летняя Алиса (имя изменено – прим.ред), которую 25 января госпитализировали из детского сада № 180 с асфиксией. Как стало известно «КП-Екатеринбург», трагедия произошла во время прогулки. Когда дети уже стали собирать игрушки и возвращаться в здание детского сада, Алису заметила воспитательница. Изначально ей показалось, что девочка стоит под горкой. Но, как выяснилось, девочка удушилась, зацепившись шарфом.

- Она стояла под горкой, и не реагировала. Воспитатель подошла к ней и увидела, что девочка застряла подбородком и затылочной частью между ступеней лестницы. У Алисы был бледный вид, голова запрокинута, синие губы. Воспитатель достала ее и на руках занесла в группу, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Сразу после случившегося в известность поставили маму девочки. Уже через 10 минут она прибежала к детскому саду. Тогда ее поспешили успокоить – бригада реанимации смогла откачать Алису. На момент госпитализации девочка дышала.

- Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент, - добавил инсайдер «КП-Екатеринбург». - В 11:39 Алиса поднялась на горку и спустила ноги. После этого девочка перевернулась и свесилась. А голова осталась на лестнице. Две минуты девочка болтала ногами, после чего перестала двигаться. Воспитатель подбежала к девочке в 11:48. Сначала она попыталась выдернуть ее за ноги, но не смогла. Через несколько секунд Алису удалось вытолкнуть.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

- По имеющимся данным, упомянутую травму девочка получила при катании с находящейся на территории детского сада горки. Малолетняя воспитанница зацепилась находившимся у неё на шее шарфом за конструктивный элемент горки. Сотрудница детского учреждения приняла меры к тому, чтобы устранить возникшую опасность, после чего девочка была доставлена в больницу. К сожалению, спасти её жизнь не удалось, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Родственники погибшей девочки не стали комментировать случившееся.