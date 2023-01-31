Девочка умерла в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности» после смерти 4-летней воспитанницы детского сада № 180. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили сразу два источника, знакомые с ситуацией.

25 января девочка застряла в ограждении горки, однако потеряла сознание при попытке вытащить голову. По предварительной информации, ребенок удушился из-за шарфа, который сильно сдавил шею. Бригада скорой помощи сумела откачать малышку. Но спустя пять дней девочка скончалась в больнице.

В городском управлении образования воздержались от комментариев. На момент публикации родственники погибшей не ответили на вопросы корреспондента «КП-Екатеринбург».

В СУ СКР по Свердловской области также подтвердили информацию.

- Сотрудница детского учреждения приняла меры к тому, чтобы устранить возникшую опасность, после чего девочка была доставлена в больницу. К сожалению, спасти её жизнь не удалось, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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