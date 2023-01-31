Девочка потеряла сознание в результате удушья, полученного на горке. Фото: Яндекс карты

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появились показания мамы 4-летней девочки, скончавшейся после удушья на горке в детском саду. 25 января женщина привела дочку и передала воспитательнице.

Однако уже в 11:43 ей позвонили и рассказали, что ребенок потерял сознание во время прогулки. Девочка забралась на горку и застряла среди конструкции. По основной версии, асфиксия произошла из-за шарфа, который не позволил голове девочки упасть на землю.

«Мне позвонили и сказали: Бегите быстро в садик, делаем (вашей дочери) искусственное дыхание». Я быстро прибежала в детский сад, позвонила супругу. В садик уже подъезжала реанимация. В детском саду встретили сотрудники учреждения, дали воды и сказали, что дочка уже дышит.

Зайдя в раздевалку, я увидела, что ребенок находится в группе в верхней одежде, расстегнут пуховик, снята шапка и шарф. Сотрудниками детского сада оказывается первая помощь. Далее в группу прошли сотрудники скорой помощи, начали оказывать дочери медицинскую помощь. Спустя некоторое время подъехала еще одна бригада реанимации, врачи начали готовить ее к госпитализации, воспитатель все это время находилась с ней.

Когда воспитатель отошла от ребенка, она вышла к родителям и сказала, что дети находились на прогулке. Воспитатель повела детей строиться, а дочка не шла - стояла под горкой. Так ей показалось. Воспитатель подошла и увидела, что моя дочка висит»

После асфиксии девочка впала в кому. Спустя пять дней она скончалась в реанимации ДГКБ № 9. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

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