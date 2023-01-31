Воспитательница заметила висящую девочку лишь спустя девять минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ответственным за смерть 4-летней Алисы (имя изменено – прим.ред), зацепившейся шарфом на горке в детском саду № 180 Екатеринбурга, могут сделать поставщика игрового комплекса. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

25 января девочку привела в детский сад мама. Около 10:30 группа вышла на прогулку, в ходе которой Алисе даже сделали замечание за беганье.

В 11:39 девочка поднялась на горку и спустила ноги. После этого перевернулась и свесилась, а голова застряла в проеме из-за шарфа, намотанного поверх пуховика. Лишь спустя девять минут воспитательница заметила застрявшего ребенка. К тому времени Алиса уже была без сознания и не дышала. Через пять дней она скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Медицинский работник детского сада сделала необходимые реанимационные действия. Перед приездом скорой помощи девочка сделала вдох, но в сознание не пришла. В больнице девочку подключили к аппарату ИВЛ, однако сердце работало самостоятельно. Врачи пояснили, что сотрудники детского сада среагировали достаточно быстро и правильно оказали помощь, - сообщил источник «КП-Екатеринбург».

По словам бывшего следователя СКР Дмитрия Ушакова, к уголовной ответственности также может быть привлечена и воспитательница группы.

- Эта ситуация «классическая», как упавшие футбольные ворота. Произошедшее нужно рассматривать с двух сторон. С одной – действия или бездействие воспитателя, которая не уследила за ребенком. Нет ли в этом состава преступления по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Так и нужно изучить конструкцию горки, насколько она сертифицирована, как за ней следили. И вопрос к производителю в части ответственности по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Ушаков.

На момент публикации связаться с родителями погибшей девочки и воспитательницей не удалось.