Горку установили в садике два года назад Фото: Олег ГАЛИМОВ

Воспитательница детского сада № 180, в группе которой скончалась 4-летняя Алиса (имя изменено – прим.ред), вероятно, сменит работу. 25 января во время прогулки малышка застряла в конструкции горки. По предварительной версии, девочка попыталась спрыгнуть через проем, но застряла из-за зацепившегося шарфа. В таком положении Алиса провисела около девяти минут, после чего ее заметила воспитательница (мы специально не указываем имя женщины). Спустя пять дней девочка скончалась в реанимации.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» близкая подруга, воспитательница будет вынуждена покинуть детский сад, где работала с весны 2016 года.

- Накануне я писала ей, она ответила – «все страшно». Я даже подумать не могла, что это у нее произойдёт. Она же очень ответственно всегда относилась к своей работе, и тем более с детьми работает уже давно. Это могло случиться с любым воспитателем. У нее один вариант – уволиться, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая коллега воспитательницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Но по информации «КП-Екатеринбург», следствие уже проверяет компанию-поставщика детской горки.

- Девочка стояла под горкой, и не реагировала, после чего воспитатель подошла к ней, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник. - Женщина увидела, что она застряла подбородком и затылочной частью между ступеней лестницы. Достав ее, она взяла ее на руки, и занесла в группу, где проводила реанимационные действия.

На момент публикации связаться с воспитательницей не удалось, женщина не ответила на звонки корреспондента.

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