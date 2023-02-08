Куда съездить отметить Масленицу в 2023 году в Свердловской области

Масленичные программы подготовили аутентичные творческие организации Среднего Урала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масленица в России будет проходить с 20 по 26 февраля 2023 года. В Свердловской области туроператоры подготовили несколько туров для групп из детей и взрослых. Кроме того, можно будет отметить самостоятельно, посетив массовые мероприятия в регионе.

Куда съездить отметить Масленицу-2023 в Свердловской области: туры, афиша

Масленица в селе Нижние Таволги

Тур предлагают детям в возрасте 7-14 лет. Школьников привозят на сказочную поляну. Там они увидят героев русских народных сказок — Зиму, Весну-Красну и Емелю. После интерактивного спектакля с детьми играют, водят хороводы, катают на русской печи. Потом участники праздника вместе сжигают чучело.

Гости праздника отобедают из глиняной посуды и попробуют ароматный чай с блинами и сгущенкой. Также гости экскурсии могут участвовать в мастер-классе от умельцев Нижней Таволги.

Цена: от 1800 рублей

Адрес: деревня Нижние Таволги, улица Куйбышева, 37. Телефон: +79120359697

Адрес: г. Арамиль, ул. Сосновая, 12. Телефоны: +7 343 312-39-17, +7 922 200-43-33

Масленица для школьных групп

В питомнике оленей «Северное сияние» в Новый год проводят встречи с Дедом Морозом в его резиденции, а по весне провожают зиму. Программу «Веселая Масленица» разработали для школьных групп.

Праздник длится 2 часа, он включает в себя экскурсию в питомнике ездовых северных оленей и контактное общение с ними, посещение кроликофермы, катание на оленях и бубликах с горки, перетягивание каната и сжигание чучела, фотосессия с оленями и чаепитие с блинами.

Цена: детский билет - 1100 рублей, взрослый билет - 1200 рублей, 2 сопровождающих на группу - бесплатно.

Адрес: Верхняя Пышма, с. Мостовское, 28-й км Старотагильского тракта. Телефон 8-908-910-36-50

Масленица в Нижней Синячихе

Экскурсия будет интересна школьникам 1-6 классов. Праздник пройдет под открытым небом у Музея-заповедника деревянного зодчества.

Сначала дети побывают на интерактивной экскурсии, а потом поиграют в традиционные масленичные забавы со скоморохами. Они сами научатся делать куклы-Масленицы, а еще могут купить сувениры для друзей и семьи на ярмарке в селе. Дети попробуют ароматный синячихинский чай с блинами и сожгут чучело. Также ребята могут кататься на лошадях и на санках с горки.

Цена: от 1700 рублей

Адрес: село Нижняя Синячиха, Первомайская ул., 20. Телефон: +79120359697

Фестиваль «Масленица»

В Парке Сказов стоит дворец Урал Мороза и его жены Весны-Красны. Неудивительно, что здесь с размахом встречают Масленицу – проводы зимы и встреча весны. В честь Масленицы 26 февраля 2023 года здесь пройдет фестиваль. С 10:00 до 19:00 тут проводят развлечения для гостей парка. Расписание дня фестиваля 26 февраля будет следующим:

11:00 – 12:00 – русские народные гуляния

12:00 – 12:20 – театрализованное представление открытия фестиваля

12:30 – 12:50 – соревнования для мальчиков «Богатырские игры»

13:00 – 13:20 – игры для девочек «Ай-да, девочки!»

13:30 – 14:00 – взятие снежной крепости

14:00 – 14:20 – катание на тазиках

14:30 – 14:50 – частушки, хороводы и ручейки

15:00 – 15:20 – игра-бродилка «Просыпайся, мишка»

15:30 – 15:50 – розыгрыш на блинную трапезу

16:00 – 16:30 – спортивные соревнования

16:30 – 16:50 – театрализованное представление с Бабой Ягой и Лешим «Как весну встретишь, так ее и проведешь»

17:00 – 17:20 – игра-бродилка «Тайна одного пламени» о том, как сжечь чучело

17:30 – 18:00 – прощание Урал Мороза с Зимушкой Уральской: интерактивное представление по сценарию передачи прав от Зимы к Весне

18:00 – 18:30 – театрализованное представление «Кикимора против!»

18:30-19:00 – закрытие фестиваля «От зимы к солнцу», огненное шоу, сжигание чучела

Также будут работать тематические объекты, будут проводиться дополнительные уличные активности и мастер-классы, ярмарка. Перекусить можно в том числе и в уличных масленичных точках питания, а оставить яркие фото в фотозонах.

Цена: входной билет для гуляния на улице без посещения тематических объектов – 600 рублей на человека до мероприятия. В день мероприятия - 800 рублей. Входной билет с помещением всех тематических объектов – 1300 рублей до мероприятия, 1500 рублей – в день мероприятия. Дети до 3 лет - бесплатно, после 3 лет – полный.

Адрес: поселок Арамиль, ул. Парк Сказов, 1. Телефон 8 (343) 226-40-30

Встреча Масленицы в Парке Сказов для детских групп

Также в Парке Сказов можно отметить коллективами школьников и дошкольников от 3 лет. Организаторы обещают адаптировать программу под возраст детей.

«В Подворье бабушки Нины, в интерьере старорусского дома уральского крестьянина, развернется театрализованная постановка «Как Емеля на печи лежал да блины уплетал», а главными героями станут все участники программы. Далее ваш путь лежит к мудрой волшебнице - Бабе Яге. Живет старушка в самой настоящей избушке на курьих ножках, на окраине леса, на берегу реки и хранит секрет масленичного огня. Раскрыть секрет можно, объединившись и пройдя ряд обрядов и испытаний», - рассказывают в пресс-службе парка.

Затем ребята отправятся в Тронный зал Дворца Урал Мороза и Весны-Красны. Весна-Красна проведет для детей мастер-класс. После дети будут участвовать в масленичных забавах и потехах и сожгут чучело.

Для участия в программе нужно заранее отправить заявку.

Адрес: поселок Арамиль, ул. Парк Сказов, 1. Телефон 8 (343) 226-40-30

Казачья Масленица

Дети 1-7 класса могут отправиться к казакам. В Казачьем Остроге им расскажут и покажут, как отмечали Масленицу в казачьих семьях. Можно посетить скотный двор, сфотографироваться и покормить животных. Школьников ждут мастер-класс по приготовлению блинов, игры и сжигание чучела.

Цена: от 1700 рублей

Адрес: Арамиль, ул. Пролетарская, 82/1. Телефон +79120359697

Масленичные гуляния

В парк отдыха «Лесная галактика» можно отправиться на масленичные гуляния с друзьями и семьей. Праздник состоится 25 февраля.

На гуляния приедут сказочные персонажи: Скоморох, Весна, Маша и Медведь. Будут песни, танцы, активные игры, хороводы вокруг Масленицы, конкурс на лучший масленичный костюм, вкусные блинчики и традиционное сжигание чучела.

Расписание праздника уже опубликовано:

13:15 – 15:00 – масленичная ярмарка. Во время ярмарки дети могут заработать на играх «печати» и выиграть подарок от Весны.

15:15 – 16:00 – танцы, хоровод и сжигание чучела.

Прийти на праздник можно в народном костюме. Чтобы участвовать в конкурсе, надо сделать фотографию у организаторов праздника в парке. Лучшие будут участвовать в конкурсе в соцсетях и получат призы.

Цена: 100 рублей. При аренде объектов в парке «Лесная галактика» - бесплатно

«Как на Масленой неделе!» в селе Коптелово

Театрализованная экскурсия будет интересна детям и взрослым. Участники поездки посетят избу XVII века. Организаторы обещают, что все предметы быта, утварь, печка – настоящие. Команда научится делать песочные блины, поучаствует в традиционных забавах, сожжет чучело и попробует вкусный деревенский обед.

Цена: детский билет – 2000 рублей, пенсионный – 2300 рублей, взрослый – 2500 рублей.

Адрес: село Коптелово, ул. Красных Орлов, 29. Телефон +7 950-19-11-024.