Куда съездить отметить Масленицу в 2023 году в Свердловской области

Масленичные программы подготовили аутентичные творческие организации Среднего Урала.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Масленица в России будет проходить с 20 по 26 февраля 2023 года. В Свердловской области туроператоры подготовили несколько туров для групп из детей и взрослых. Кроме того, можно будет отметить самостоятельно, посетив массовые мероприятия в регионе.
Масленица в селе Нижние Таволги
Тур предлагают детям в возрасте 7-14 лет. Школьников привозят на сказочную поляну. Там они увидят героев русских народных сказок — Зиму, Весну-Красну и Емелю. После интерактивного спектакля с детьми играют, водят хороводы, катают на русской печи. Потом участники праздника вместе сжигают чучело.
Гости праздника отобедают из глиняной посуды и попробуют ароматный чай с блинами и сгущенкой. Также гости экскурсии могут участвовать в мастер-классе от умельцев Нижней Таволги.
Цена: от 1800 рублей
Адрес: деревня Нижние Таволги, улица Куйбышева, 37. Телефон: +79120359697
Адрес: г. Арамиль, ул. Сосновая, 12. Телефоны: +7 343 312-39-17, +7 922 200-43-33
Масленица для школьных групп
В питомнике оленей «Северное сияние» в Новый год проводят встречи с Дедом Морозом в его резиденции, а по весне провожают зиму. Программу «Веселая Масленица» разработали для школьных групп.
Праздник длится 2 часа, он включает в себя экскурсию в питомнике ездовых северных оленей и контактное общение с ними, посещение кроликофермы, катание на оленях и бубликах с горки, перетягивание каната и сжигание чучела, фотосессия с оленями и чаепитие с блинами.
Цена: детский билет - 1100 рублей, взрослый билет - 1200 рублей, 2 сопровождающих на группу - бесплатно.
Адрес: Верхняя Пышма, с. Мостовское, 28-й км Старотагильского тракта. Телефон 8-908-910-36-50
Масленица в Нижней Синячихе
Экскурсия будет интересна школьникам 1-6 классов. Праздник пройдет под открытым небом у Музея-заповедника деревянного зодчества.
Сначала дети побывают на интерактивной экскурсии, а потом поиграют в традиционные масленичные забавы со скоморохами. Они сами научатся делать куклы-Масленицы, а еще могут купить сувениры для друзей и семьи на ярмарке в селе. Дети попробуют ароматный синячихинский чай с блинами и сожгут чучело. Также ребята могут кататься на лошадях и на санках с горки.
Цена: от 1700 рублей
Адрес: село Нижняя Синячиха, Первомайская ул., 20. Телефон: +79120359697
Фестиваль «Масленица»
В Парке Сказов стоит дворец Урал Мороза и его жены Весны-Красны. Неудивительно, что здесь с размахом встречают Масленицу – проводы зимы и встреча весны. В честь Масленицы 26 февраля 2023 года здесь пройдет фестиваль. С 10:00 до 19:00 тут проводят развлечения для гостей парка. Расписание дня фестиваля 26 февраля будет следующим:
11:00 – 12:00 – русские народные гуляния
12:00 – 12:20 – театрализованное представление открытия фестиваля
12:30 – 12:50 – соревнования для мальчиков «Богатырские игры»
13:00 – 13:20 – игры для девочек «Ай-да, девочки!»
13:30 – 14:00 – взятие снежной крепости
14:00 – 14:20 – катание на тазиках
14:30 – 14:50 – частушки, хороводы и ручейки
15:00 – 15:20 – игра-бродилка «Просыпайся, мишка»
15:30 – 15:50 – розыгрыш на блинную трапезу
16:00 – 16:30 – спортивные соревнования
16:30 – 16:50 – театрализованное представление с Бабой Ягой и Лешим «Как весну встретишь, так ее и проведешь»
17:00 – 17:20 – игра-бродилка «Тайна одного пламени» о том, как сжечь чучело
17:30 – 18:00 – прощание Урал Мороза с Зимушкой Уральской: интерактивное представление по сценарию передачи прав от Зимы к Весне
18:00 – 18:30 – театрализованное представление «Кикимора против!»
18:30-19:00 – закрытие фестиваля «От зимы к солнцу», огненное шоу, сжигание чучела
Также будут работать тематические объекты, будут проводиться дополнительные уличные активности и мастер-классы, ярмарка. Перекусить можно в том числе и в уличных масленичных точках питания, а оставить яркие фото в фотозонах.
Цена: входной билет для гуляния на улице без посещения тематических объектов – 600 рублей на человека до мероприятия. В день мероприятия - 800 рублей. Входной билет с помещением всех тематических объектов – 1300 рублей до мероприятия, 1500 рублей – в день мероприятия. Дети до 3 лет - бесплатно, после 3 лет – полный.
Адрес: поселок Арамиль, ул. Парк Сказов, 1. Телефон 8 (343) 226-40-30
Встреча Масленицы в Парке Сказов для детских групп
Также в Парке Сказов можно отметить коллективами школьников и дошкольников от 3 лет. Организаторы обещают адаптировать программу под возраст детей.
«В Подворье бабушки Нины, в интерьере старорусского дома уральского крестьянина, развернется театрализованная постановка «Как Емеля на печи лежал да блины уплетал», а главными героями станут все участники программы. Далее ваш путь лежит к мудрой волшебнице - Бабе Яге. Живет старушка в самой настоящей избушке на курьих ножках, на окраине леса, на берегу реки и хранит секрет масленичного огня. Раскрыть секрет можно, объединившись и пройдя ряд обрядов и испытаний», - рассказывают в пресс-службе парка.
Затем ребята отправятся в Тронный зал Дворца Урал Мороза и Весны-Красны. Весна-Красна проведет для детей мастер-класс. После дети будут участвовать в масленичных забавах и потехах и сожгут чучело.
Для участия в программе нужно заранее отправить заявку.
Адрес: поселок Арамиль, ул. Парк Сказов, 1. Телефон 8 (343) 226-40-30
Казачья Масленица
Дети 1-7 класса могут отправиться к казакам. В Казачьем Остроге им расскажут и покажут, как отмечали Масленицу в казачьих семьях. Можно посетить скотный двор, сфотографироваться и покормить животных. Школьников ждут мастер-класс по приготовлению блинов, игры и сжигание чучела.
Цена: от 1700 рублей
Адрес: Арамиль, ул. Пролетарская, 82/1. Телефон +79120359697
Масленичные гуляния
В парк отдыха «Лесная галактика» можно отправиться на масленичные гуляния с друзьями и семьей. Праздник состоится 25 февраля.
На гуляния приедут сказочные персонажи: Скоморох, Весна, Маша и Медведь. Будут песни, танцы, активные игры, хороводы вокруг Масленицы, конкурс на лучший масленичный костюм, вкусные блинчики и традиционное сжигание чучела.
Расписание праздника уже опубликовано:
13:15 – 15:00 – масленичная ярмарка. Во время ярмарки дети могут заработать на играх «печати» и выиграть подарок от Весны.
15:15 – 16:00 – танцы, хоровод и сжигание чучела.
Прийти на праздник можно в народном костюме. Чтобы участвовать в конкурсе, надо сделать фотографию у организаторов праздника в парке. Лучшие будут участвовать в конкурсе в соцсетях и получат призы.
Цена: 100 рублей. При аренде объектов в парке «Лесная галактика» - бесплатно
«Как на Масленой неделе!» в селе Коптелово
Театрализованная экскурсия будет интересна детям и взрослым. Участники поездки посетят избу XVII века. Организаторы обещают, что все предметы быта, утварь, печка – настоящие. Команда научится делать песочные блины, поучаствует в традиционных забавах, сожжет чучело и попробует вкусный деревенский обед.
Цена: детский билет – 2000 рублей, пенсионный – 2300 рублей, взрослый – 2500 рублей.
Адрес: село Коптелово, ул. Красных Орлов, 29. Телефон +7 950-19-11-024.