Генеральный директор Эрмитажа посетил уральский Эрмитаж впервые со дня его открытия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, как и по всей стране, стартуют Дни Эрмитажа. В этот раз выставки захватили не только Центр «Эрмитаж Урал», но и Музей изобразительных искусств. На открытие в город приехал генеральный директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он посетил уральский Эрмитаж впервые со дня его открытия.

Дни Эрмитажа пройдут уже в седьмой раз, и в этом году программу решили сделать особенно насыщенной. Помимо экспозиций, которые привезли в Екатеринбург, гостей и его жителей с 26 по 30 октября ждут лектории, показы кино в виртуальном кинотеатре. Однако даже после того, как Дни Эрмитажа подойдут к концу, шедевры мирового искусства останутся в стенах музея еще на несколько месяцев.

ИСПАНСКОЕ ИСКУССТВО

Испанскую живопись, сотворенную несколько столетий назад, оказывается, не так часто удается увидеть. Михаил Пиотровский отмечает, что коллекция прикладного искусства этой страны начиная с XIV века, заканчивая XIX, одна из самых внушительных в мире.

- Здесь у нас собрались картины испанского искусства, которые в самом Эрмитаже, например, не увидеть, потому что гравюры не показываются постоянно. Во-вторых, у нас классическое испанское искусство в одном месте, а новое – в здании главного штаба. Здесь оно идет вместе. Здесь очень красиво сделано соединение прикладного искусства и живописи, - рассказывает Михаил Пиотровский.

Пиотровский отмечает, что коллекция прикладного искусства этой страны начиная с XIV века Фото: Алексей БУЛАТОВ

Испания – очень католическая страна. Войдя на эту выставку, зрители понимают то, насколько это действительно так, считает директор Государственного Эрмитажа.

- Все эти выставки делаются для того, чтобы сделать доступным все то, что мы хотим рассказать людям. Мы с «Эрмитаж Уралом» договорились, чтобы все картины приехали в Екатеринбург. Один пойдет на Гойю, читал в социальных сетях, что люди плачут от возмущения, почему Франсиско Гойю не показывают в Эрмитаже. Кто-то пойдет смотреть на Веласкеса, - отмечает Михаил Пиотровский.

В «испанском» зале создано особое приглушенное освещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «испанском» зале создано особое приглушенное освещение, а картины не закрыты под стеклом. Проект знакомит зрителей с гениями испанской живописи, которые брали натурщиков прямо на средневековых улицах, или же на свой лад изображали библейские сюжеты. Среди них Диего Веласкес, Франсиско де Сурбарана, Мурильо, Мариано Фортуни и другие. «Искусство Испании» будет выставляться в «Эрмитаж Урал» с 26 октября до 26 марта.

ПОДНОШЕНИЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ДВОРУ

Формат одного шедевра в Эрмитаже стал традиционным. Теперь для уральцев покажут шедевры из восточной культуры, ведь направление Востока еще одно, которое развивают в Государственном Эрмитаже.

Хоть проект и предполагает один шедевр, сейчас в него вошли сразу три: эгрет с плюмажем, усыпанным драгоценными камнями, серебряное блюдо, а также традиционный халат, вышитый шелком и бисером вручную. Все три предмета были преподнесены императорскому двору эмирами Бухарского ханства еще в XIX веке. Увидеть уникальные вещи можно также до 26 марта 2023 года.

Все три предмета были преподнесены императорскому двору Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ТРИ ВЕКА БЕЛОЙ СТАЛИ»

Эту выставку расположили же в Музее ИЗО, на Воеводина, 5. В экспозицию вошли предметы из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного музея Южного Урала, краеведческого музея Златоуста и других. В залах музея ИЗО можно увидеть более ста предметов холодного украшенного оружия. Выставка завершится 5 февраля.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

«Эрмитаж Урал» помимо новых проектов, которые открылись уже сейчас, готовят еще несколько выставок. Экспозиции расскажут о Петербурге, великих правителях, таких как Петр Первый. Две новых экспозиции посвятят юбилею Екатеринбурге и откроются они весной следующего года.

- Следующие выставочные проекты будут связаны с празднованием основания Екатеринбурга. Будет большая выставка, посвященная Екатерине I и Петру I. И будет выставка о Петербурге, и «петровских» городах», которые создавались. Это большая история. А дальше мы планировали выставки универсального типа, - рассказал Михаил Пиотровский.

Дни Эрмитажа пройдут до 30 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор Государственного Эрмитажа отмечает, что остался под впечатлением от уральского филиала. По его словам, пространство стало памятником истории России.

Кроме того, в стенах «Эрмитаж Урала» подписали соглашение о прохождении практики студентам. Теперь учащиеся в УрФУ смогут проходить стажировку в Центре.