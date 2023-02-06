Получила серьезные ожоги: на Урале осудили мужчину, который поджег свою жену после ссоры

Злоумышленник пришел в их дом с канистрой, наполненной бензином Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме осудили местного жителя, который попытался поджечь свою жену. Во время разбирательства выяснилось, что 12 сентября прошлого года у супругов произошел серьезный конфликт, из-за чего мужчина задумал убийство.

Злоумышленник пришел в их дом с канистрой, наполненной бензином, он разлил жидкость по всему дому, а также облил этой жидкостью спящую жену. После этого пострадавшая побежала в котельную, чтобы смыть с себя горючее.

- Мужчина, достоверно зная, что она не сможет покинуть дом иным способом, кроме как через дверной проход из веранды в котельную дома, а также осознавая, что потерпевшая облита, а ее одежда может загореться, поджег указанный дом, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина получила ожоги 2-3 степени площадью 52 % тела Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уралочка быстро поняла, что сможет покинуть горящее помещение только через полыхающие двери веранды, поэтому бросилась на выход сквозь пламя и получила серьезные ожоги.

- Женщина получила телесные повреждения в виде термического ожога пламенем 2-3 степени площадью 52 % в области головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, которые экспертом расценены как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека, - добавили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью», по решению суда мужчина получил 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год. Также он должен выплатить супруге компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Напомним, что в ноябре 2021 года свердловский областной суд вынес приговор жителю Волчанска Аркадию Аксенову. Уралец поджег дом, в котором жил вместе с женой Ириной и 10-летним сыном. Аркадий облил деревянное жилище бензином после конфликта с тещей, которая неожиданно пришла в гости к дочери.