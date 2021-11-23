Жена поджигателя скончалась в больнице. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Свердловский областной суд вынес приговор жителю Волчанска Аркадию Аксенову. В ноябре прошлого года уралец поджег дом, в котором жил вместе с женой Ириной и 10-летним сыном. Аркадий облил деревянное жилище бензином после конфликта с тещей, которая неожиданно пришла в гости к дочери. Ссора родственников началась буквально с порога.

- В половине первого дня я пришла к ним в гости. Ирина (дочь) встретила меня. Сказала: «Мамочка проходи к столу». Аксенов меня увидел и сказал «ты чего приперлась?». Ирина вступилась за меня. Он ушёл за канистрой бензина. Облил всю кухню бензином. Я побежала в комнату к внуку, но он толкнул меня в подпол. Сказал: «Задыхайся!». Я стала кричать. Потом Ирина сказала, что Аксенов закрыл двери на замок. Позже я выбралась и меня через окно вытащил пожарный. Я вся обгорела: руки, лицо, шея! - рассказала теща подсудимого.

В результате пожара супруга Аркадия скончалась. Кроме убийства общеопасным способом его также обвиняли в уничтожении имущества и покушении на жизнь двух человек. Свою вину Аксенов признал частично, мол, дом уничтожен не до конца. Да и убивать жену он не собирался, а надеялся напугать тещу.

Аркадию Аксенову назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.