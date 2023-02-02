Исследователь из Европы сделал неожиданное заявление о гибели туристов на перевале Дятлова

Группа Дятлова погибла 64 года назад

Сегодня, 2 февраля, исполнилось ровно 64 года с момента гибели группы из девяти туристов в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Место это теперь известно как перевал Дятлова. А вот что именно погубило молодых людей, отправившихся в поход, не ясно до сих пор. По какой-то причине в ночь с 1 на 2 февраля они разрезали палатку и вырвались из нее, кто в чем одет, на мороз. Их изувеченные тела спасательная группа нашла в разных местах вдалеке от палатки.

Палатка группы Дятлова, когда ее нашла поисковая группа

По традиции, в годовщину трагедии в Екатеринбурге прошла конференция, посвященная памяти группы Дятлова. Она состоялась в стенах Уральского федерального университета, где и учились погибшие студенты. На ней встретились как люди, которые были лично знакомы с погибшими, так и те, кто до сих пор пытается понять, что же их погубило. Свою версию сегодня озвучила европейская исследовательница Теодора Хаджийска (родилась в Болгарии, живет в Австрии, - Прим. Ред.).

Теодора Хаджийска - одна из самых известных европейских исследователей по теме гибели группы Дятлова Фото: Данил СВЕЧКОВ

Минувшим летом она смогла получить визу и побывать на перевале Дятлова в составе экспедиции, в ходе которой была сделана одна интересная находка. Так, по версии Теодоры, палатка туристов изначально стояла не на склоне горы Холатчахль, как все предполагают, а ниже – там, где начинался лесной массив и где до сих пор лежит огромный поваленный кедр.

Поваленный кедр, рядом с которым гипотетически могла стоять палатка группы Дятлова Фото: Теодора Хаджийска

- По нашей теории, палатка дятловцев была в районе кедра, и дерево упало возле них, - сказала Теодора Хаджийска. - Это убило часть из них. Мы взяли пробы с упавшего дерева. Хотели измерить, достаточно ли дерево было толстое, чтобы в 1959 году на него можно было повесить палатку.

Экспертиза, которую провели по образцам кедра, показала, что упавшее дерево еще стояло примерно в 1948 году. Через несколько лет после этого оно погибло, но благодаря мощным корням, стояло еще долгое время, пока что-то не заставило его упасть.

- По кедру я уверена, что он упал в 1959 году, - отметила Теодора Хаджийска.

Список продуктов, которые были при группе Дятлова перед гибелью. Среди них и сгущенное молоко Фото: Теодора Хаджийска

Также исследовательница рассказала о ржавой банке из-под сгущенного молока, которую она с группой исследователей нашла в десяти метрах от упавшего кедра. Банка лежала на глубине примерно в треть метра под землей – под корнями. Обнаружили ее с помощью металлоискателя.

- Я обратилась к экспертам Болгарского национального исторического музея. Они сделали слепок с крышки банки и так мы смогли понять, какие символы на ней выдавлены. Это М278, - рассказала Теодора. – По государственным стандартам М – это министерство местной молочной промышленности. Число 27 это номер завода – Любинский молочно-консервный комбинат. Последняя цифра 8 это код изготовления. На крышке были также два отверстия, сделанные ножом. Одно, чтобы пить, одно, чтобы в банку при этом воздух поступал.

Найденную банку сгущенки изучили эксперты Фото: Теодора Хаджийска

По версии европейской исследовательницы, эта банка осталась от группы Игоря Дятлова. И она гипотетически может быть доказательством того, что палатка стояла возле кедра. Впрочем, в своем выступлении Теодора Хаджийска не объяснила, как в таком случае после падения кедра палатка могла оказаться выше – на склоне горы Холатчахль, где ее и обнаружила поисковая группа.

- Это точно не могла быть банка сгущенки, которую оставили поисковики, - уверяет Теодора. – Я общалась с человеком, участвовавшим в поисках группы Дятлова. Он объяснил мне, что у них был строгий порядок приема пищи. Им давали завтрак. И они уходили работать. Потом возвращались к обеду. Никто кроме дежурного не имел доступа к провизии в экспедиции. Если же кто-то украл банку сгущенки, то было бы странно, что он ест ее у кедра, где идут поиски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайну гибели студентов на перевале Дятлова раскрыли еще в годы СССР

Еще до окончания поисковой операции в свердловском Горкоме КПСС на заседании объявили причину гибели тургруппы (Подробнее)

Перевал Дятлова: Причиной гибели туристов могла стать таинственная вспышка

Опубликованы неизвестные ранее дневники друзей погибших туристов из группы Дятлова (Подробнее) Перевал Дятлова: Важные документы из уголовного дела по гибели туристов могли просто разворовать

Поисковик Владислав Карелин рассказал, при каких обстоятельствах он впервые познакомился с секретными документами (Подробнее)