Тайну гибели студентов на перевале Дятлова раскрыли еще в годы СССР

На заседании Свердловского горкома КПСС в марте 1959 года уже объявили причину гибели туристов Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Ровно 64 года прошло с того момента, как на севере Свердловской области при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. 23 января 1959 года они отправились в поход. Изначально группа состояла из десяти человек, но один из них, Юрий Юдин, в походе заболел и вернулся домой.

Группа направлялась на самый север Свердловской области. 12 февраля они должны были уже возвращаться обратно и сообщить об этом в Свердловск телеграммой из поселка Вижай. Но телеграммы не было. Туристы пропали. 25 февраля спасатели нашли их палатку. Она была брошена на склоне горы Холатчахль. Одну из стенок кто-то разрезал ножом. Изувеченные тела туристов лежали вдалеке от палатки. Что убило их и когда именно это произошло, не известно по сей день. Но последнюю запись в дневнике туристы сделали 1 февраля. А фотоаппарат запечатлел странный кадр со сферой.

Тот самый - загадочный кадр с фотоаппарата, который был у группы Дятлова с собой

В СВЕРДЛОВСКЕ УЖЕ ЗНАЛИ ПРИЧИНУ

В конце марта 1959-го, когда уже стало понятно, что группа Игоря Дятлова погибла, в Свердловском горкоме КПСС прошло заседание. Обсуждали случившуюся трагедию и причины, которые к ней привели. Протокол с того заседания до сих пор хранится в архивах Центра документации общественных организаций. Если ознакомиться с ним, то станет ясно, что тогда, в 1959 году, никаких мистических версий не рассматривалось. Членам Горкома все случившееся было ясно как день. Вот, например, что сообщается в протоколе заседания:

«В результате расследования, проведенного комиссией Обкома КПСС, установлено, что непосредственной причиной гибели группы является большой ураган, который застиг ее при подходе к горе Отортен. Все участники группы, покинув по каким-то причинам палатку, поставленную на склоне высоты 1079, были раскиданы ураганным ветром, потеряли ориентировку, не сумели вернуться в палатку и погибли от мороза»

Палатка, которую бросила группа Игоря Дятлова незадолго до своей гибели. Одна из ее стенок разрезана

Правда, эта версия не объясняет многих других обстоятельств гибели туристов, например кто и зачем разрезал одну из стенок палатки? Зато эксперты из 1959 года попытались объяснить, как вообще так получилось, что ураган застал туристов врасплох в тот момент, когда они уже поставили палатку. Так, на заседании зачитали заключение опытных туристов - мастеров спорта.

«Установка палатки на склоне горы в условиях безлесья и частых ураганных ветров была совершенно неправильной, а выход туристов из палатки при такой погоде был недопустимым», - сообщается в протоколе.

ВИНОВАТЫМ ОБЪЯВИЛИ ВУЗ

Сделать виновными в случившемся, на заседании Горкома КПСС решили руководство института, из которого отправилась в поход группа Игоря Дятлова. Вуз упрекали в «серьезных недостатках и ошибках» при организации туристских походов, а также в том, что вся работа по организации, инструктажу и снаряжению походов была передоверена спортивному клубу института.

На перевале Дятлова погибли девять опытных туристов

«Маршрутная комиссия клуба <…> многие вопросы решала по устной договоренности с туристами, на основе личной доверительности, - говорится в протоколе. – Профком института и правление спортклуба деятельность его туристской секции не контролировали, не требовали ведения нужной документации, содержащей необходимые сведения о туристах, в силу чего фактически не знали списочного состава туристских групп, маршрутов, сроков контрольных сообщений от туристов во время похода. Эти недостатки проявились и при комплектовании группы Дятлова»

Впрочем, тогда, в конце марта 1959 года, поисковая операция в районе перевала Дятлова еще не завершилась. Лишь месяц спустя, в начале мая, были найдены тела Людмилы Дубининой, Тибо-Бриньоля, Колеватова и Золотарева. Поэтому говорить о том, что тогда на заседании Горкома причина трагедии была точно известна, нельзя. К тому же версия о «большом урагане» очень спорная. Почему, например, ураган смог унести людей, но оставил палатку на месте?

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