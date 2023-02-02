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Общество2 февраля 2023 3:00

Тайну гибели студентов на перевале Дятлова раскрыли еще в годы СССР

Еще до окончания поисковой операции в свердловском Горкоме КПСС на заседании объявили причину гибели тургруппы
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На заседании Свердловского горкома КПСС в марте 1959 года уже объявили причину гибели туристов

На заседании Свердловского горкома КПСС в марте 1959 года уже объявили причину гибели туристов

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Ровно 64 года прошло с того момента, как на севере Свердловской области при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. 23 января 1959 года они отправились в поход. Изначально группа состояла из десяти человек, но один из них, Юрий Юдин, в походе заболел и вернулся домой.

Группа направлялась на самый север Свердловской области. 12 февраля они должны были уже возвращаться обратно и сообщить об этом в Свердловск телеграммой из поселка Вижай. Но телеграммы не было. Туристы пропали. 25 февраля спасатели нашли их палатку. Она была брошена на склоне горы Холатчахль. Одну из стенок кто-то разрезал ножом. Изувеченные тела туристов лежали вдалеке от палатки. Что убило их и когда именно это произошло, не известно по сей день. Но последнюю запись в дневнике туристы сделали 1 февраля. А фотоаппарат запечатлел странный кадр со сферой.

Тот самый - загадочный кадр с фотоаппарата, который был у группы Дятлова с собой

Тот самый - загадочный кадр с фотоаппарата, который был у группы Дятлова с собой

В СВЕРДЛОВСКЕ УЖЕ ЗНАЛИ ПРИЧИНУ

В конце марта 1959-го, когда уже стало понятно, что группа Игоря Дятлова погибла, в Свердловском горкоме КПСС прошло заседание. Обсуждали случившуюся трагедию и причины, которые к ней привели. Протокол с того заседания до сих пор хранится в архивах Центра документации общественных организаций. Если ознакомиться с ним, то станет ясно, что тогда, в 1959 году, никаких мистических версий не рассматривалось. Членам Горкома все случившееся было ясно как день. Вот, например, что сообщается в протоколе заседания:

«В результате расследования, проведенного комиссией Обкома КПСС, установлено, что непосредственной причиной гибели группы является большой ураган, который застиг ее при подходе к горе Отортен. Все участники группы, покинув по каким-то причинам палатку, поставленную на склоне высоты 1079, были раскиданы ураганным ветром, потеряли ориентировку, не сумели вернуться в палатку и погибли от мороза»

Палатка, которую бросила группа Игоря Дятлова незадолго до своей гибели. Одна из ее стенок разрезана

Палатка, которую бросила группа Игоря Дятлова незадолго до своей гибели. Одна из ее стенок разрезана

Правда, эта версия не объясняет многих других обстоятельств гибели туристов, например кто и зачем разрезал одну из стенок палатки? Зато эксперты из 1959 года попытались объяснить, как вообще так получилось, что ураган застал туристов врасплох в тот момент, когда они уже поставили палатку. Так, на заседании зачитали заключение опытных туристов - мастеров спорта.

«Установка палатки на склоне горы в условиях безлесья и частых ураганных ветров была совершенно неправильной, а выход туристов из палатки при такой погоде был недопустимым», - сообщается в протоколе.

ВИНОВАТЫМ ОБЪЯВИЛИ ВУЗ

Сделать виновными в случившемся, на заседании Горкома КПСС решили руководство института, из которого отправилась в поход группа Игоря Дятлова. Вуз упрекали в «серьезных недостатках и ошибках» при организации туристских походов, а также в том, что вся работа по организации, инструктажу и снаряжению походов была передоверена спортивному клубу института.

На перевале Дятлова погибли девять опытных туристов

На перевале Дятлова погибли девять опытных туристов

«Маршрутная комиссия клуба <…> многие вопросы решала по устной договоренности с туристами, на основе личной доверительности, - говорится в протоколе. – Профком института и правление спортклуба деятельность его туристской секции не контролировали, не требовали ведения нужной документации, содержащей необходимые сведения о туристах, в силу чего фактически не знали списочного состава туристских групп, маршрутов, сроков контрольных сообщений от туристов во время похода. Эти недостатки проявились и при комплектовании группы Дятлова»

Впрочем, тогда, в конце марта 1959 года, поисковая операция в районе перевала Дятлова еще не завершилась. Лишь месяц спустя, в начале мая, были найдены тела Людмилы Дубининой, Тибо-Бриньоля, Колеватова и Золотарева. Поэтому говорить о том, что тогда на заседании Горкома причина трагедии была точно известна, нельзя. К тому же версия о «большом урагане» очень спорная. Почему, например, ураган смог унести людей, но оставил палатку на месте?

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