В Екатеринбурге впервые показали личные вещи туристов, погибших на перевале Дятлова

34-й снимок, сделанный группой Дятлова и фотоаппарат, которым он был снят. Коллаж: Ксения КРИВОЩЕКОВА. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В истории о гибели туристической группы Дятлова на севере Свердловской области даже спустя 62 года остается много загадок. До сих пор не ясно, из-за чего 2 февраля 1959 года посреди ночи студенты разрезали палатку и выбежали на мороз без теплой одежды. Не понятно и почему после этого они не вернулись к ней. Также не известно, что изувечило их перед смертью.

Пролить свет на эти тайны может загадочный 34-й снимок, сделанный туристами незадолго до их гибели. На фотокарточке можно разглядеть некий белый круг, находящийся прямо перед фотографом. К сожалению, разобрать, что же это, сложно. Фотография находится в расфокусе. Сегодня в Екатеринбурге впервые показали тот самый фотоаппарат, которым она была сделана.

- Этот фотоаппарат принадлежал Семену Золотареву. Им был снят тот самый 34-й кадр со светящимся падающим объектом, - показывает Юрий Кунцевич, президент фонда Памяти группы Дятлова. - Почему снимок получился расплывчатым можно понять по фотоаппарату. Прежде чем снимать, нужно выдвинуть вперед объектив. А если ты его не выдвинул, то на кадре все размывается. Получается, что была спешка, они не успели объектив выдвинуть.

Чтобы фотография получилась четкой, надо вот так выдвинуть объектив, объясняет Юрий Кунцевич. Но в группе Дятлова почему-то спешили и сделать это не успели. Поэтому 34-й снимок получился таким размытым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фотоаппарате, кстати, вырезана надпись на одной из его поверхностей: «Трудкоммуна НКВД-УССР им. Ф.Э. Дзержинского». Это указание на производителя фотоаппарата. Сам он сегодня, 13 июля, был выставлен в экспозиции, открывшейся в музее «Боевая слава Урала» в Доме офицеров в Екатеринбурге.

Она посвящена истории гибели группы Дятлова. Всего здесь собрано около 30 личных вещей погибших туристов, которые в 1959 году были найдены поисковой группой. Ранее их нигде не показывали. По сути, 62 года назад они вполне могли бы сойти за улики с места преступления. Но следствие тогда ими почему-то не заинтересовалось.

Походной патефон, который был сделан еще в годы Великой Отечественной войны для армии. Тургруппа взяла его в поход с собой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Поисковая группа вернула их на турбазу в Уральском политехническом институте, из которой отправлялась группа Дятлова, - объясняет Юрий Кунцевич. - До них никому не было дела. В перестройку турбаза закрылась и мы забрали эти вещи на хранение.

Среди экспонатов есть такие, которые, по мнению исследователей, действительно могли бы пролить свет на тайну трагедии, случившейся на перевале. Например, здесь есть фляга, в которой когда-то хранился спирт. Ее поисковая группа обнаружила прямо в разрезанной палатке.

- Эта фляга особенная. Она группе не принадлежала. Юрий Юдин, участник похода, который остался в живых (из-за болезни он не смог продолжать поход и вернулся домой, - Прим. Ред.) отвечал за аптечку. Он говорил: «У нас не было спирта», - отмечает Кунцевич. – То есть, эту полную спирта флягу забыли в палатке те, кто инсценировал эту картину. Считаю, что фляга подброшена или забыта теми, кто устанавливал палатку.

Прибор для ориентации на местности по звездам, использовавшийся группой Дятлова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спирта в фляге, кстати, давно нет. Его выпили члены поисковой группы еще в 1959 году. Рядом с флягой другой предмет, который наталкивает на конспирологические мысли – оборванный шип для обуви, который использовался для того, чтобы взбираться на деревья.

- Там у перевала кедр мощный растет в три обхвата. Этот шип лежал под ним в слое гумуса, который за 50 лет накопился. Его одна из экспедиций в 2000-х нашла. У дятловцев не было таких остроконечных ботинок. То есть, кто-то там лазил по этому кедру и у него шип отвалился от ботинка, - объясняет президент фонда Памяти группы Дятлова.

Рядом лежит металлический предмет, который в фонде называют элементом двигателя от ракеты. Его нашли на перевале Дятлова в 2001 году.

- Там видно внутри 32 сопла для сжигания топлива и для подачи кислорода. Качественные швы сварные здесь, - добавляет Кунцевич.

Деталь, похожая на двигатель ракеты, найденная рядом с перевалом Дятлова в 2001 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также под стеклом хранятся белые балаклавы, в которых шли члены тургруппы, их фонарики, складной нож Зинаиды Колмогоровой, найденный на том месте, где лежало ее тело и походной патефон, чтобы проигрывать на нем грампластинки. Кроме того оказалось, что в поход на север Свердловской области группа Дятлова взяла с собой настоящий артефакт – устройство для измерения скорости ветра, которое 150 лет назад в Екатеринбурге забыл немецкий географ барон Александр фон Гумбольдт. В 1829 году он путешествовал по России. Заглянул и на Урал.

- Изготовлено в Лондоне 200 лет назад, вещь уникальная, - говорит Кунцевич. – Перед походом Игорь Дятлов пришел на кафедру минералогии в институте, сказал, что они отправляются в поход. И его там попросили для научных целей отобрать пробы и замерить скорость ветра в лесу и на перевале. Тогда никому было не важно, что прибору уже 150 лет. Их широко использовали.

Прибор для измерения скорости ветра, который был с группой Дятлова в походе. По данным Юрия Кунцевича, он был сделан в Лондоне, еще в XIX веке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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