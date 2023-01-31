В СК и полиции рассказали о гибели пяти человек от отравления угарным газом в Свердловской области

Возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СК и полиции рассказали подробности отравления угарным газом пяти человек в Свердловской области. Возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Следственном комитете Свердловской области.

- Для того, чтобы наиболее тщательным образом установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

31 января местная жительница, сестра одного из погибших, нашла пяти трупов в частном жилом доме по улице Крупской поселка Дружинино. Об этом она сообщила в органы. Удалось выяснить, угарным газом отравились две женщины и трое мужчин. На данный момент на месте происшествия находится усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов следственного управления.

Дом осматривают с применением кримтехники для того, чтобы найти и изъять вещественные доказательства. А также допрашивают очевидцев, жильцов поселка. Тела умерших уже отправили на экспертизу.

- По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом (возможно, из-за нарушения правил противопожарной безопасности при обращении с печным оборудованием), но при этом следов признаков пожара в доме не было. Более подробные и точные обстоятельства гибели людей выясняются, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.