«Синара-Девелопмент» представила предварительные планировочные решения кампуса УрФУ на форуме 100+ TechnoBuild

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

19 октября 2022 года на выставке 100+ TechnoBuild полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили стенд «Синара-Девелопмент» и познакомились с предварительным планировочным решением по созданию кампуса Уральского федерального университета в районе Новокольцовский.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

Проект предусматривает строительство 100 тысяч квадратных метров учебных площадей. Это новые корпусы институтов экономики и управления, радиоэлектроники и информационных технологий, специализированного учебно-научного центра, в которых смогут обучаться почти 9 тысяч студентов. Согласно проектной документации, вузовский кампус должен быть возведен к 2026 году.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

Генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев рассказал гостям, что компания участвует в конкурсе на строительство кампуса УрФУ и готова в максимально сжатые сроки приступить к реализации этого проекта. На территории Новокольцовского создается развитая инфраструктура за счет объектов деревни Международного фестиваля университетского спорта – 2023, которые расширят возможности университетского кампуса. В частности, в 2023 году будут функционировать пять комплексов общежитий на 8,5 тысячи мест, общественный и медицинский центры, Дворец водных видов спорта и тренировочное поле. После соревнований общежития будут готовы принять студентов УрФУ, в общественном центре разместятся учебные аудитории, компьютерные классы, электронная библиотека, конференц-залы для нужд вуза. Медицинский центр станет поликлиникой Новокольцовского района, заниматься спортом во Дворце водных видов спорта смогут все желающие.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

Одновременно «Синара-Девелопмент» строит в районе жилые дома. Первая очередь будет сдана в эксплуатацию в начале 2024 года. Всего в Новокольцовском будет возведено 600 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Рядом появится производственно-логистический кластер, где будут функционировать «зеленые» предприятия.