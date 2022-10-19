Из-за болезни кости не получают достаточно белка с кальцием и становятся хрупкими Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Пандемия коронавируса еще не закончилась, но уже сейчас врачи подводят итоги. Так, гериатры, врачи, занимающиеся возрастными пациентами, отмечают, что кости людей, которые переболели COVID-19, становятся более хрупкими.

- Конечно, связь между перенесенной коронавирусной инфекцией и состоянием костей существует – она прямая, - объясняет заведующий гериатрическим отделением ЦГКБ №6 Екатеринбурга, Александр Шустов. - Мы гериаторы, врачи, которые занимаются с пациентами из группы «60+» очень сильно ощутили это на себе.

Специалисты сравнили состояние костей пенсионеров, которые не болели коронавирусом и тех, кто болел им. С возрастом костная масса начинает снижаться у всех, но у тех, кто переболел, это происходит быстрее. Массу, которая потерялась бы за год, люди теряли за месяц. Связано это в первую очередь с питанием пациентов.

У пациентов с COVID-19 долго отсутствует аппетит, из-за чего организм не получает нужных элементов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Кость состоит из белка и кальция, как и волосы. По сути, кость - это волосы, свернутые особым способом и закрепленные между собой. За счет этого кости имеют прочную структуру, - рассказывает Александр Шустов. – Белок и кальций мы берем из мясных продуктов – печени, яиц, сыра. Коронавирус это длительная болезнь, особенно в пожилом возрасте. Как и все вирусные инфекции, он ведет к потере аппетита. Если у пожилого человека был легкий дефицит белка и кальция до болезни, то после нескольких недель заболевания дефицит увеличился, ведь у человека было вынужденное качественное голодание. Именно эту катастрофу мы и наблюдаем.

Врач отмечает, что из-за хрупкости костей, пожилым людям нужно быть более внимательными к себе, ведь перелом может вызвать даже падение с высоты своего роста.