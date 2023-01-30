Лежал раздетый в снегу: что известно о гибели молодого мужчины из Серова, которого обглодали собаки

Павел Савин пропал 21 января. Фото: "ЛизаАлерт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности гибели Павла Савина из Серова. 33-летний мужчина пропал 21 числа, а с 23 января к поискам подключились полицейские.

Местные жители, которые знакомы с этой историей, предполагают, что молодого человека загрызли собаки. Однако его жена Эльвира Савина считает, что бездомные животные пришли уже после гибели ее мужа.

ПОШЕЛ ЗА ПИВОМ И ПОГИБ

Роковым вечером Павел с Эльвирой поругались. Мужчина оделся и спокойно ушел из дома, как говорят знакомые семьи, в магазин за пивом. На связь после этого молодой человек не вышел.

- После того как он ушел, я ему звонила. Времени уже было много, одиннадцатый час, но он не брал трубку. На следующий день его телефон вообще был вне доступа, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Эльвира Савина.

Спустя сутки после случившегося жена Павла обратилась в полицию, где на заявление отреагировали. Но никаких новых известий о поисках в тот день не поступило. Эльвира решила вместе с подругой поискать Павла самостоятельно. Они предполагали, что он засиделся в какой-нибудь дружеской компании.

Павел ушел в магазин роковым вечером. Фото: Эльвира Савина во "Вконтакте"

СНАЧАЛА НАШЛИ КРОССОВКИ, ПОТОМ ПАВЛА

Жена Павла Савина вместе с ее подругой искали его на знакомой тропинке, недалеко от дома. Вскоре им удалось обнаружить тело мужчины.

- Искали вдвоем, пошли по тропинке, заглядывали во все кюветы. В одном из них подруга нашла его кроссовки. Я пошла дальше по следу, и чуть дальше кроссовок мы его нашли. Обувь в одной стороне, перчатки в другой, а рядом с ним его куртка, то есть он был раздет, - вспоминает Эльвира.

Именно из-за этого факта супруга погибшего и сомневается, что виноваты в его смерти дикие собаки. От укусов не пострадали ни руки, ни ноги.

- Когда собаки нападают, они в первую очередь кусают за руки, дерут ноги, а у него даже обувь целая, как и вся одежда. Мне кажется, что ему попалась какая-то компания. Может, его стукнули, потерял сознание, пока его тащили, обувь спала, а потом пришли собаки и начали его обгладывать, - делится предположениями Эльвира.

О том, что собаки унюхали и нашли тело позже смерти, считают и на местной пилораме. Как рассказывает жена Павла, хозяин пилорамы ей лично сообщал, что животные, живущие на ней, стали бегать в сторону тропинки, где тело и было найдено.

ОФИЦИАЛЬНО

Погибшего Павла Савина действительно обнаружили вблизи местной пилорамы по улице Автодорожной. Это «КП-Екатеринбург» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

- 23 января 2023 года в территориальный отдел полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении гражданина 1989 г.р. О его пропаже сообщили родственники, - рассказал Валерий Горелых. Точные данные о гражданине, в том числе наличие судимости, устанавливаются.

Сейчас Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Как рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Точная причина смерти Павла Савина будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.