Пропавшего в Серове 33-летнего мужчину нашли мертвым

Мужчину, пропавшего 21 января, разыскивали полицейские и волонтеры Фото: «ЛизаАлерт»

Пропавшего 21 января в Серове 33-летнего Павла Савина нашли мертвым. Как сообщил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, его тело было обнаружено 29 января вблизи пилорамы по улице Автодорожной.

- 23 января 2023 года в территориальный отдел полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении гражданина, 1989 г.р. О его пропаже сообщили родственники, - рассказал Валерий Горелых. Точные данные о гражданине, в том числе наличие судимости, устанавливаются.

После смерти мужчины Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Как рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Точная причина смерти Павла Савина будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

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