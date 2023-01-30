Как отметить День всех влюбленных в Екатеринбурге в 2023 году

Встретить День святого Валентина приятно вместе с любимым человеком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь праздника День святого Валентина представители культурной и творческой сферы готовят романтические вечера. Для уральцев есть выбор, куда сходить 14 февраля 2023 года на День всех влюбленных в Екатеринбурге. Идеи и мероприятия к празднику уже анонсируются.

Сходить на концерт

Екатеринбург-ЭКСПО и МТС Live Холл проведут праздник любви и музыки «Big Love Show 2023». Концерт пройдет 12 февраля в 19:00. Предварительно известно, что на сцену поднимутся ARTIK&ASTI, Клава Кока, Мари Краймберри, Ёлка, «Моя Мишель», «Винтаж», AMIRCHIK. Однако организаторы предупреждают, что список участников может меняться. Билеты стоят от 2500 до 3500 рублей.

«Фабрика» сообщила о том, что 14 февраля состоится фортепианный вечер «День святого Валентина». Солист Свердловской филармонии и пианист-виртуоз Владислав Чепинога исполнит самые романтичные мелодии из репертуара мировых и российских звезд и саундтреки из фильмов о любви. Депозиты за столиками - от 750 рублей, билеты в партер – 350 рублей.

Место: б-р Экспо, 2а (Екатеринбург-ЭКСПО); пер. Центральный рынок, 6 («Фабрика»).

Выехать на полноценный отдых в отель

Одна из идей, куда сходить с девушкой или парнем на 14 февраля в Екатеринбурге – приятные выходные в отеле. В «Ramada» разработана программа празднования Дня святого Валентина. При заезде 14 февраля отель обещает Welcome drink и небольшой сладкий комплимент. С 20:00 до 22:00 можно будет послушать живую музыку в ресторане отеля Le Vicomte. От шеф-повара комплекса Евгения Паршукова в этот день будет предложен специальный сэт, в который включены шампанское и устрицы.

Бронировать отдых лучше заранее по телефону +7(343)259-35-35

Место: Кольцовский тракт, 10-й километр, 15.

Отметить 14 февраля на крыше бизнес-центра «Высоцкий»

Свидание на крыше в Екатеринбурге – один из самых романтичных и любимых многими способов провести время вместе с любимым человеком. Но такая точка, как центр «Высоцкий», востребована у парочек сразу в двух случаях. В первом можно провести свидание на крыше, поднявшись на смотровую площадку центра. Во втором случае вы можете сводить свою девушку или молодого человека в SPA.

В 2022 году в Екатеринбурге открылся бассейн на крыше бизнес-центра «Высоцкий». Даже зимой здесь работает бассейн под открытым небом на краю крыши. Чтобы отдых был комфортным, сотрудники центра используют в бассейне теплую воду в 46 градусов. Также в зимнем формате SPA-центра доступны закрытый бассейн с видом на город, две сауны, парная, кедровая бочка, коллагенарий и солярий. Центр работает до 22:00, что дает возможность провести красивое вечернее свидание в бассейне на крыше «Высоцкого» в День всех влюбленных - 2023.

Место: ул. Малышева, 51 (смотровая площадка); ул. Малышева, 51а (SPA-центр).

Отметить 14 февраля на винном ужине в ресторане Екатеринбурге

Любители винной культуры могут отпраздновать День святого Валентина заранее. 9 февраля в ресторане «Norra rok» проведет «Винный ужин». Бренд-шеф Никита Кузьменко и су-шеф Александр Феоктистов специально разработали 4 уникальных курса блюд для сомелье Светланы Трестер. Сбор гостей запланирован на 19:00, вечер начнется в 19:30, всех гостей угостят приветственным бокалом шампанского.

Билет на вечер стоит 4000 рублей, стоит заранее забронировать место по телефону +7(343)302-01-02.

В сам День всех влюбленных ресторан включит в меню десерт-комплимент, который будет доступен к заказу 14 февраля.

Место: ул. Тургенева, 1.

Приготовить романтический ужин вдвоем на мастер-классе в Екатеринбурге 14 февраля

14 февраля 2023 года в 18:30 начнется мастер-класс «Италия с любовью». Мастер-класс пройдет в студии вкуса Moderato.

Повар Артем Гуляев расскажет гостям вечера, как приготовить идеальную пасту с лососем. Также он откроет секреты приготовления фисташково-ванильной панакотты.

Мастер-класс будет сопровождаться приятной музыкой. Команда предоставит все необходимые продукты и инвентарь, индивидуальные фартуки, рецепты блюд, а также чай и кофе в неограниченном количестве.

Билет стоит 3950 рублей. Записаться можно по телефону +79221210404

Место: ул. Бажова, 75а.

Устроить в День святого Валентина свидание в SPA-центре

SPA-центр при отеле «Ramada» разработал отдельный прайс для посетителей на 14 февраля 2023 года. Так, полный день с 08:00 до 23:00 стоит 3000 рублей, 2 часа – 1700 рублей, утренний и дневной тарифы на 4 часа – 2000 рублей, вечерний тариф с 16:00 на 4 часа – 2500 рублей.

Парочки могут посетить открытый термальный бассейн, закрытый бассейн с джакузи, финскую сауну и турецкий хамам, фитосауну, отдохнуть на VIP-балконе и заказать SPA-процедуры.

Место: Кольцовский тракт, 10-й километр, 15.

Провести свидание на арт-вечеринке

Художник Тарас Ерошин научит влюбленные пары создавать в технике акриловой живописи картину «Влюбленные». После мастер-класса начинающие художники будут участвовать в чайной церемонии. Урок по живописи пройдет 12 февраля в 15:00 в Уральском центре народного искусства им. Родыгина.

Место: пр. Космонавтов, 23.

Художник Аня Менщикова научит гостей пространства «Книги, кофе и др. измерения» (Верхняя Пышма) рисовать акрилом на холсте влюбленную пару. Также для участников лекции с мастер-классом организаторы обещают открыть пару бутылочек розового сидра. Вечеринка пройдет 11 февраля в 19:00.

Там же 10 февраля драматург и сценарист, преподаватель курса «Навыки публичных выступлений» ТУ УГМК Анжелика Четвергова расскажет об особенностях языка тела. Ученые утверждают, что вербальным способом, через речь, человек передает всего 7 % информации, все остальное, более 90 %, за нас говорит наше тело. Лектор расскажет, как научиться «читать» своего партнера и понимать истинный смысл его поступков.

Место: Верхняя Пышма, пр. Успенский, 99.

Пригласить на свидание в День влюбленных на каток

Два крупных катка в Екатеринбурге – «Северное сияние» в парке Маяковского и «Юность» - ежегодно организуют праздник на льду в честь всех влюбленных. В этот день влюбленные пары получают скидку на посещение катка, а в качестве музыкального сопровождения используются романтические хиты на все времена.

Место: ул. Куйбышева, 32а (каток «Юность»); ул. Мичурина, 230 (каток «Северное сияние»).