В Екатеринбурге мужчина в трусах вооружился пистолетом и напугал соседей

По словам жильцов, последний раз они слышали своего соседа 14 января. Фото: скриншот видео

В доме по адресу Умельцев, 9а, жители обеспокоены поведением своего соседа Александра. По словам собственников, мужчина устраивает стрельбу с балкона съемной квартиры на 14-м этаже, выламывает двери соседке и его поведение доставляет им колоссальные неудобства.

На видеоролике, которым поделились с «КП-Екатеринбург» жильцы, видно, как мужчина в плавательных трусах заходит в лифт, а в руке держит оружие. На выходе мужчина перезаряжает пистолет и движется в сторону секции квартир. В распоряжении «КП-Екатеринбург» имеется аудиозапись, на которой слышно, как мужчину спрашивает сосед: «Мужик, зачем ты стрелял?» В ответ ему он сказал: «И что, ты полицейских вызовешь?»

По словам жильцов, Александр заехал в дом летом 2021 года. Поначалу соседство не причиняло неудобств. Но потом соседи стали просыпаться из-за звука выстрелов. Собственники считают, что полицейские не хотят заниматься дебоширом.

- Все началось с 26 сентября 2021 года. Днем мы его не слышим, но ночью он орет, стреляет с балкона. Александр - большой любитель покурить в подъезде, хотя мы просили его это не делать. Ночью я проснулась от того, как он ломился с пистолетом в квартиру. Он угрожал мне и говорил: «Если не заткнешься, то я приду еще». Как я могла ему мешать, если я спала? Если он слышит музыку у соседей, то идет разбираться сразу ко мне. Охранники оттаскивали его от моей квартиры. На двери остались вмятины. Мы знаем, что ему 36 лет и он зарабатывает на жизнь тем, что перегоняет машины, - рассказала «КП-Екатеринбург» собственница квартиры Наталья (имя изменено. – Прим. ред).

Днем мужчина не причиняет соседям неудобств. Фото: читатель «КП»

По словам женщины, она неоднократно вызвала полицейских, так как боялась за свою жизнь. Дверь в ее квартиру уже повело от ударов агрессора. Днем, по словам жильцов, когда они видят его на площадке, то мужчина просто делает вид, что все в порядке.

- Мне он говорил, что жить будет тут недолго. Построит коттедж и переедет. Полицейские не отправляли его на экспертизу, чтобы установить, находится ли он под какими-то веществами, - уверяет Наталья. – Был случай, что он стрелял с балкона и едва ли не попал мужиков во дворе. Якобы они ему своими посиделками насолили. Зато мы слышим, как звенят бутылки, происходит пьянка, приходят к нему прекрасные дамы, - добавила Наталья.

Сам Александр от разговора с корреспондентом «КП-Екатеринбург» отказался и бросил трубку. Последний инцидент со стрельбой и дебошем, по словам жильцов, был 14 января. В полиции Екатеринбурга подтвердили, что у Александра есть оружие.

- Информация о бездействии полиции недействительна. На указанный адрес выезжал наряд, который проверил сведения о нарушении. Сотрудниками службы участковых уполномоченных отдела полиции №12 Чкаловского района была проведена проверка. Информация о том, что мужчина допустил хулиганские действия с применением оружия, не подтвердилась. С гражданином, имеющим официально зарегистрированный травматический пистолет, проводились профилактические беседы. Сообщений от других жильцов по факту стрельбы или хулиганских действий не поступало, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Однако другие жильцы также опасаются соседа с 14-го этажа и уверяют, что он опасен для людей.

- Нам уже страшно. Не знаешь, стоит ли тут жить вообще. Лично с этим соседом мы не встречались. Мой сын сам слышал, как сосед ночью открыл стрельбу. Он пытался ему сказать, что тот нарушает покой. Все произошло 4 августа 2021 года. А на следующий день наш сосед сильно долбился в дверь. Мы, естественно, ему не открыли, так как понимали, что он, скорее всего, вооружен. Даже ребята с охраны боятся к нему подниматься. Днем мы его не слышим, зато по ночам звуки пьянки и слышно, как бутылки то и дело катаются по полу. Зимой он возобновил стрельбу, я это подтверждаю, - уверяет Анна (имя изменено. – Прим. ред.).

На двери соседки остались заметные вмятины. Фото: читатель «КП»

На посту охраны дома комментировать конфликт отказались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке. Из-за дебошира пострадал один человек. (Подробнее)