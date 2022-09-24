В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке

На мужчину составили протокол об административном правонарушении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 23 сентября, около 21:10 нетрезвый мужчина, находившийся на детской площадке начал стрелять. В это время, во дворе отдыхали взрослые и дети. Как только раздались выстрелы, они поспешили найти укрытие. Инцидент произошел в микрорайоне Елизавет на улице Бисертской, 36.

Очевидцы вызвали на место полицию и скорую. Ранение получил один человек, который был во дворе. Мужчине потребовалась помощь медиков из-за ранения.

- На место прибыла группа немедленного реагирования. Сотрудниками полиции задержан 46-летний местный житель, имевший признаки сильного алкогольного опьянения. У мужчины изъят зарегистрированный травматический пистолет. Медиками осмотрен 38-летний гражданин, получивший поверхностную травму уха, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции. В городской пресс-службе скорой помощи «КП-Екатеринбург» также добавили, что у мужчины были легкие травмы. От госпитализации он сам отказался.

Также в полиции добавили, что ведется проверка, а пьяного нарушителя порядка увезли в отдел. На мужчину составили протокол об административном нарушении по статье 20 части 1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Напомним, в поселке Совхозный Белоярского района мужчина застрелил обидчика жены. После случившегося он покончил с собой.

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