В Екатеринбурге мама избила на детской площадке мальчика, который дрался с ее сыном

В драку мальчиков на площадке вмешалась женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина избила на детской площадке 13-летнего мальчика, который подрался с ее сыном. Это произошло во дворе дома № 36 на улице Бисертской, сообщает портал E1.RU.

- Наталья напала на моего сына, и это не первый такой случай. Она периодически избивает детей и остается безнаказанной. Мой подрался с ее сыном во дворе, а она так заступается. Но моему ребенку 13 лет, а ей больше 30! – рассказала мама пострадавшего ребенка.

Женщина ругалась с мальчиком, а также пинала, толкала его и хватала за одежду. При этом мама избитого ребенка утверждает, что побившая ее сына женщина уже поднимала руку на другого несовершеннолетнего в прошлом году.

Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. В городском УМВД «КП-Екатеринбург» подтвердили, что информация к ним поступила. Сейчас проводится проверка.

- Полиция устанавливает обстоятельства конфликта. По результатам проверки будет принято обоснованное решение, - рассказали там.