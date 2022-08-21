У мужчины было охотничье ружье. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области мужчина застрелил обидчика жены и покончил с собой. Все произошло в поселке Совхозный Белоярского района. 36-летний уралец открыл огонь из охотничьего ружья после того, как его супругу обматерили.

- «Ствол» изъят. В качестве одной из версий рассматривается бытовая ссора на фоне ранее произошедшего конфликта между супругой владельца ружья и несколькими гражданами из компании людей, находившихся в гараже, - сообщил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Следственного комитета, а также сотрудников полиции, - заявили в СУ СКР по Свердловской области. - В ходе осмотра места происшествия изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы.

Место преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Напомним, что в Екатеринбурге, 4 августа, 23-летний Никита Гусев зарезал жену и покончил с собой. По одной из версий, парень узнал о планах семьи супруги выселить его из съемной квартиры.

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