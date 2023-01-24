Ольга Водницкая (слева) жила с бабушкой, а ее подруга Алина Захарова в детском доме. Фото: соцсети

В Полевском с прошлой недели разыскивают 14-летнюю Ольгу Водницкую и 15-летнюю Алину Захарову. С прошлой пятницы подружек ищет полиция. Как оказалось, старшая из них уже год воспитывается в детском доме. Именно там Алина познакомилась с Олей, которая в последнее время живет под опекой бабушки.

- Алина Захарова является воспитанницей государственного учреждения, - сообщили в полиции Полевского. - Ранее у нее был опекун, но она не захотела с ним жить. Живет теперь в центре социальной помощи семьи и детям. Ранее она уходила от опекуна. Из центра ранее не уходила. Видимо сказалось влияние подруги, которая там временно проживала. Государственное учреждение подало заявление о пропаже Захаровой Алине 15 января.

Раньше Алина жила с опекуном. Фото: ДПСО «Прорыв»

По словам знакомых несовершеннолетних, родители Алины скончались год назад.

- Опекуном Ольги является бабушка, ее объявили в розыск 21 января. Она и раньше от нее уходила, но уходила к сестре. Девочки шустрые, любят погулять. В настоящее время сотрудники Полевской полиции занимаются поиском пропавших несовершеннолетних девочек. Проверяется их ближнее окружение, подруги, одноклассники, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе полиции Полевского.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону 8 (343) 503-43-40.

Знакомые девочек утверждают, что они не покидали пределы Полевского. Фото: ДПСО «Прорыв»

ПРИМЕТЫ

У пропавшей Ольги рост 156 сантиметров, черные волосы и зеленые глаза. Она была в черной шапке, черной куртке, черных брюках и белых кроссовках.

У Алины Темные волосы, рост 155 сантиметров. На момент пропажи была одета в бежевую куртку, черную толстовку с капюшоном, голубые джинсы.