Оля (слева) и ее подруга Алина пропали 19 января. Фото: соцсети

В Полевском пропали 14-летняя Ольга Водницкая и 15-летняя Алина Захарова. Ориентировки на поиск подростков был опубликован отрядом «Прорыв». Известно, что девочки пропали 19 января. - Розыском пропавшей занимается Отдел МВД России по городу Полевской, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону 8 (343) 503-43-40. Всем, кому что либо известно о место нахождении пропавшей, огромная просьба звонить старшему координатору поиска, Игорь 8-962-31-65-542, - говорится в заявлении ДПСО «Прорыв».

У пропавшей Ольги рост 156 сантиметров, черные волосы и зеленые глаза. Школьница была в черной шапке, черной куртке, черных брюках и белых кроссовках.

У Алины Темные волосы, рост 155 сантиметров. На момент пропажи она была одета в бежевую куртку, черную толстовку с капюшоном, голубые джинсы.