УГМК обновила проект «Екатеринбург Сити»

Основная часть задумки остается в силе. Фото: пресс-служба "УГМК Застройщик"

Уральская компания «УГМК Застройщик» обновила проект по застройке «Екатеринбург Сити». Скорректированные рендеры стали частью нового этапа в согласовании проекта.

- Это логически следующий этап согласования той концепции, которую мы презентовали в прошлом году на «ИННОПРОМЕ», - уточнили «КП Екатеринбург» в пресс-службе «УГМК Застройщик».

Самые первые рендеры и разработки квартала в центре Екатеринбурга уже устарели. Основная часть задумки остается в силе: на улицах Бориса Ельцина, Челюскинцев, Боевых Дружин и Февральской революции появится как офисные здания, в том числе шестиэтажный гастромолл, так и жилые помещения.

Скорректированные рендеры стали частью нового этапа в согласовании проекта. Фото: пресс-служба "УГМК Застройщик"

Дополнить новый район хотят сразу пятью новыми небоскребами. Два из которых – жилые башни. Разработчики проекта не забыли про детские сады, школы и рестораны, которые тоже появятся в квартале.

Несмотря на плотную застройку, планируется, что автомобилисты и пешеходы будут в равных правах: для первых будет подземный паркинг, для вторых – пешеходная зона с площадками для отдыха.

Дополнить новый район хотят сразу пятью новыми небоскребами. Фото: пресс-служба "УГМК Застройщик"

Стройка первого объекта «Екатеринбург Сити» началась весной 2022 года. Тогда местные активисты и урбанисты всерьез переживали за сохранность Сада Казанцева, который находится вблизи к стройплощадке. Тогда представители Сада пытались добиться переноса стройки, так как могут пострадать многолетние деревья.

Однако котлован был вырыт. В него все-таки провалилась часть Сада, а ущерб объекту культурного наследия оценили в 10 миллионов рублей. Под Садом Казанцева обнаружилась пустота - старая выгребная яма, заполненная бытовым мусором: бутылками, старой обувью и прочим. В ходе проводимых работ пустота вскрылась и ее содержимое осыпалось в котлован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Екатеринбург-Сити» предложили озеленить кровли и фасады небоскребов. Показываем, как это будет выглядеть (подробнее)

В Екатеринбурге в строительный котлован обрушилась часть ограждения Сада Казанцева. Объекту культурного наследия причинен ущерб в 10 млн рублей (подробнее)

В «Екатеринбург-Сити» появится еще пять небоскребов и огромная прогулочная зона. Их построят в ближайшие десять лет (подробнее)