В «Екатеринбург-Сити» предложили озеленить кровли и фасады небоскребов

Озеленение фасадов и крыш небоскребов улучшит климат города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор компании «Территория ландшафтных решений «Green Park» и Фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» Юлия Сорокина предложила озеленить кровли и фасады небоскребов «Екатеринбург-Сити». Соответствующее обращение (имеется в распоряжении редакции) она направила в «Мастерскую генплана» и в «УГМК-застройщик», которые работают над проектом. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе компании «Территория ландшафтных решений «Green Park».

- В настоящее время озеленение крыш признано одним из самых актуальных направлений ландшафта, - рассказала Юлия Сорокина. - Наш город должен идти в ногу со временем и руководствуясь современными подходами можно не только сохранить площадь, которая будет использована под застройку, а и увеличить ее, используя вертикальное озеленение фасадов. Тем самым вместо 8 Га озелененных площадей - территория всего «Екатеринбург-Сити», мы можем получить 10 Га озелененных площадей, что очень важно для современного мегаполиса.

Фото: рендер предоставлен пресс-службой «Green Park»

В своем обращении она также расписала плюсы решения озеленить фасады и крыши, в числе которых улучшение климата города, поглощение пыли и вредных веществ и престиж места. Кроме того Юлия поддержала представителей общественных движений «Клуб друзей сада Казанцева», «Реальная История», фонд «Городские Проекты» и сообщества «Мирные Жители», которые предложили включить в проект квартала «Екатеринбург-Сити» парк на подобии тех, что есть в Нью-Йорке. Они, напомним, собираются сохранить объекты культурного наследия, включая «Сад Казанцева», а также уникальный для города 150-летний дуб.