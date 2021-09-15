В «Екатеринбург-Сити» предложили создать парк, как в Нью-Йорке

Фото: предоставлено сообществом Мирные жители

Представители общественных движений «Клуб друзей сада Казанцева», «Реальная История», фонд «Городские Проекты» и сообщество «Мирные Жители» предложили включить в проект квартала «Екатеринбург-Сити» парк на подобии тех, что есть в Нью-Йорке. При этом они собираются сохранить объекты культурного наследия, включая «Сад Казанцева», а также уникальный для города 150-летний дуб.

- Наличие парков небольшого размера очень важно в плотно застроенной городской ткани, они подчеркивают историческую планировку и в то же время добавляют рекреационную функцию, - рассказали «КП-Екатеринбург» создатели проекта. - Например, в Нью Йорке на Манхэттене есть множество подобных парков. Их площади 2.7 га, 4 га, 2.3 га - аналогичны новому парку в «Екатеринбург-Сити».

Фото: предоставлено сообществом Мирные жители

Однако чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, проект квартала «Екатеринбург-Сити» придется изменить. Так, например, придется переместить здание с пятиэтажным стилобатом, частную школу, а также убирать одну из пяти высотных башен и пятиэтажное здание, находящиеся в границах парка.

Проект уже отправили ан рассмотрение строителям и в администрацию города.

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