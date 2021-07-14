На градсовете предложили сделать у высоток Екатеринбург-Сити единую крышу, как в Сингапуре

Макет будущего делового квартала представили на выставке «Иннопром-2021». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга сегодня, 14 июля, прошло первое заседание Архитектурно-градостроительного совета. Его участники рассмотрели концепцию «Екатеринбург-Сити», делового квартала, который в ближайшие десять лет будет построен в центре города в квадрате улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Октябрьской революции – Боевых дружин.

- Цель проекта – создать новый городской центр, единую локацию для встреч работы и жизни горожан, создать гармоничную архитектурную композицию общественных мест, - рассказал на градсовете Евгений Мордовин, директор «УГМК-Застройщик», занимающегося проектом. - Предполагается строительство 12 объектов общественного назначения, включая четыре небоскреба высотой от 135 до 170 метров. Также планируется сформировать пешеходные улицы протяженностью больше трех километров, создать более 2000 рабочих мест, реконструировать и приспособить пять памятников и объектов культурного наследия и создать единый подземный паркинг на 4200 мест.

На градостроительном совете также отметили, что улицы в квартале планируют сделать в виде бульваров с большим озеленением. Также будет построена центральная площадь для музыкальных фестивалей, праздников и ледового городка зимой. Авторы концепции рассказали, что в жилых высотках не будет огромных квартир. Участники градсовета отметили, что подобное ранее они видели в Чикаго и предложили посмотреть на опыт Сингапура.

- Знаете, в современном городе в центре будет жить только молодежь. Люди постарше на периферию будут уезжать. Поэтому правильно, что квартиры будут делать небольшие. Молодежи другого не надо, - отмечает Михаил Вяткин, руководивший Департаментом архитектуры администрации Екатеринбурга с 1993 по 2014 год. - Мне в Чикаго приходилось бывать. Появились у них в центре города высокие дома с небольшими квартирами. Но какие виды! Может, здесь нужно объединить пятиэтажные стилобаты наверху, чтобы кровля была доступна для всех, а не только для жителей этих высоток? Тут ведь такой красивый вид на городской пруд открывается. Как в Сингапуре наверху можно ходить и любоваться городом.

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